Kidobott levélszavazatok Marosvásárhely környékén

Elsőként a punctul.ro helyi hírportál számolt be arról, hogy Jedd közelében, egy elhagyatott területen, építési törmelékek között találtak meg több, félig elégett és egy zsákba pakolt magyarországi szavazólapot. Az esetet közzétevő újságíró egy ismeretlen olvasójuk bejelentése alapján ment ki az elhagyatott helyszínre, ahol állítása szerint nem nyúlt a szavazólapokhoz, és értesítette a rendőrséget. A hírportál egy kisfilmet is készített a látottakról. A felvételen a jeddi temetővel szemközt, pár méterre az úttól építési hulladékkupacok között több kidobott zsák látható, ezek mellett a levélszavazatok elküldésére szolgáló, a Nemzeti Választási Irodának címzett borítékok, néhány szavazólap, valamint több olyan boríték, amelybe a szavazatot kell belehelyezni.

Cristian Teodorescu, a punctul.ro újságírója elmondta: az értesítést több marosvásárhelyi újságíró megkapta, felkerült a rendőrség és a sajtó kapcsolattartására kialakított üzenőfalra is. Bevallása szerint a zsákokat nem bontotta ki, de úgy véli, nem szavazási levélcsomagokkal, hanem egyéb szeméttel voltak megtöltve. Arról is beszámolt, hogy csak szavazólapokat és borítékokat látott, a választópolgárt azonosító kitöltött vagy kitöltetlen íveket és népszavazási szavazólapokat nem. Mint mondta: a filmezett anyag csütörtök reggeli közlése után hívta fel valaki a figyelmét arra, hogy olyan szavazólap is látszik a filmen, amelyen be van jelölve valamely párt vagy pártszövetség.

A Maros Megyei Rendőrség tegnap délelőtt a helyszínen vizsgálódott és összegyűjtötte a bizonyítékokat. A punctul.ro portál kisfilmet tett közzé a rendőrségi helyszínelésről is. A rendőrség szóvivője az MTI megkeresésére későbbre ígért tájékoztatást az ügyről.

Az RMDSZ közösségi oldalán reagált az esetre. „Az RMDSZ elítéli azokat a vádakat, amelyek azt sugallják, hogy itt választási csalásról lenne szó. Elfogadhatatlannak és megalapozatlannak tartjuk a magyarországi ellenzéki pártok kérését is, amely arról szól, hogy meg kell semmisíteni az összes határon túli szavazatot. A képsorok megerősítik, hogy egyértelműen szervezett provokációról van szó, amelynek az a célja, hogy a határon túli szavazatokat hiteltelenítsék. Bárki is álljon a provokáció mögött, a legaljasabb módon próbálja manipulálni a közvéleményt. Ezt a leghatározottabban visszautasítjuk!” – áll a közleményben.