Halálának 180. évfordulója alkalmából idén közösen emlékeznek meg róla a Liszt Intézet Delhi felkérésére a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy, valamint az erdélyi Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület keretében működő Csoma Emlékközpont és Népfőiskola képviselői. Csomakőrösön április 10-én 11 órai kezdettel református szertartás szerint emlékeznek a tudós utazóra, majd a templom előtti téren megkoszorúzzák mellszobrát. Az eseményen jelen lesz Percze László konzul Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa képviseletében, Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője és Gyerő József, Kovászna város polgármestere. Dardzsilingben április 11-én különleges buddhista vallásközi ima keretében róják le kegyeletüket a jeles személyiség előtt.

Könyvbemutató

* A baróti Tortoma Kiadó szervezésében ma 17 órától Erdőfülében az I–IV. osztályos iskolában, illetve 19 órától Olaszteleken a református gyülekezeti-közösségi házban mutatják be Kisgyörgy Zoltán Erdővidék és Székföld, valamint Alsó-Háromszék című útikönyveit

* A kovásznai művelődési ház Ignácz Rózsa Termében április 11-én, hétfőn 18 órakor a magyar költészet napja alkalmából bemutatják Sántha Attila Ágtól ágig című kötetét. Házigazda: Czilli Balázs, a művelődési ház igazgatója.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Háromszék Táncstúdióban ma 19 órától Are we human or are we dancers? című elő­adását játssza. Koreográfus: Ioana Marchidan.

OSONÓ SZÍNHÁZMŰHELY. Április 11-én, hétfőn 19 órakor a magyar költészet napja alkalmából az unitárius templom konferenciatermében mutatja be az Osonó Színházműhely Nem vagyok, csak mások látnak című, József Attila szövegei­ből készült előadását (rendező: Fazakas Misi, előadja: Mucha Oszkár). A helyek korlátozott száma miatt helyfoglalás szükséges az osonoszinhaz@osono.ro e-mail-címen.

Zene

* A Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma 13 órától az Evilági Zenekar KorTárs zeneköltemények című műsorát tekinthetik meg az érdeklődők a magyar költészet napja alkalmából. Előadják: Orbán Ferenc – ének, gitár, Gábor Szabolcs – szaxofon, Gyergyai Szabolcs – basszusgitár, Pál Gábor – dob. Jegyár: 10 lej.

* Április 9-én, szombaton 18 órától a sepsiszentgyörgyi egykori dohánygyár udvarán koncertezik a kolozsvári FUNKorporation együttes. A belépés in­gyenes.

* Az Árkosi Kulturális Központban április 10-én, vasárnap 18 órától Egy amerikai Párizsban címmel rendkívüli dzsesszkoncertet tartanak. Fellép: Ciprian Dâncu (klarinét), Anca Preda (zongora), Fazakas Attila (nagybőgő) és Gabriel Barani (dobok). Egy jegy ára 20 lej. A helyek száma korlátozott, a jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén (Olt utca 6. szám) naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

Előadás

Április 9-én, szombaton 14 órától a kovásznai művelődési ház Ignácz Rózsa Termében kerül sor Bálint Huba Az Árpád-háztól napjainkig – Átfogó értelmezése dicső magyar múltunknak és jelenünknek című előadására. A belépés ingyenes.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Vasárnap Urunk szenvedésének vasárnapja, virágvasárnap. A 11 órától kezdődő szentmisét barkaszenteléssel kezdik az udvaron, majd körmenetben vonulnak be a templomba. Kérik, vigyenek magukkal barkát, virágot. A szentmisék után húsvéti vásárt tartanak a hittanos gyerekek kézműves munkáiból.

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. Virágvasárnap délelőtt minden szentmisén lesz barkaszentelés; a 10 órakor és a 12 órakor kezdődő mise ünnepi szentmise lesz bevonulással, vagyis mindkét misén a templomon kívül kezdődik a szertartás.

SZEMERJAI REFORMÁTUS TEMPLOM. Április 10-én 11 órától virágvasárnapi istentiszteletet tartanak, ekkor 44 ifjú vesz úrvacsorát szerettei, a gyülekezet közösségében. Jövő héten mindennap 18 órától bűnbánati istentisztelet lesz a templomban, nagypénteken 11 órától.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.45-től Sonic, a sündisznó, 17 órától A kuflik és az Akármi, 18.30-tól Az elveszett város, 19 órától 1993 nyara, 20.45-től A briliáns csel, 20.45-től Külön falka. Szombaton: 11 órától Sonic, a sündisznó, 11.15-től Pirula panda, 16 órától Morbius, 16.15-től Katonadolog, 18.15-től Legendás állatok és megfigyelésük – Dumbledore titkai, 18.15-től Almák, 20 órától Az emberi hang, 20.45-től Belfast, 21 órától Párhuzamos anyák. Vasárnap: 11 órától Sonic, a sündisznó 2., 11.15-től Pirula panda, 16 órától Pókember: Nincs hazaút, 16.15-től Sonic, a sündisznó 2., 18.30-től Mama, 18.45-től Belfast, 20.30-tól Legendás állatok és megfigyelésük – Dumbledore titkai, 20.30-tól Anya.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net (telefon: 0367 802 977, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II., hétfőtől a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431)

gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a Józef Bem utca 2/3/J/1. cím alatti Dent-Art rendelőben (0733 007 002) szombaton és vasárnap 12–16 óráig; a Grigore Bălan tábornok út 62/2. szám alatti Fazakas Dental Clinic rendelőben (0744 857 743) szombaton és vasárnap 10–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Árapatakon, hétfőn Erősdön és Előpatakon gyűjti a hulladékot (háztartási, elektronikus, illetve szelektív hulladékot: műanyagot, fémet, papírt és üveget).

HÉTVÉGI TÚRÁK. Az EKE háromszéki osztálya április 9-én, szombaton medvehagymatúrát szervez a feketehalmi Magura alatti Fekete várhoz. Indulás 8 órakor a Sugás Áruház parkolójától. Túravezető: Dukrét Lajos, telefon: 0754 099 574. • Az EKE háromszéki osztálya április 10-én, vasárnap tartja hon­ismereti túráját a Háromszéki-havasokban a Putna (Plájások) várához. Útvonal: Putna völgye – a történelmi határ mentén, megközelítése személygép­kocsikkal, majd gyalog. Találkozás 8 órakor a Mol-benzinkútnál. Iratkozni, érdeklődni Jártó Gábornál lehet a 0721 599 292-es telefonszámon.

VÁSÁR. Kovásznán a város központjában április 10-én, vasárnap 9 órától hagyományos és helyi termékek vására nyílik. Kézművesek és termelők jelentkezhetnek Opra-Debreczi Zsombor programfelelősnél a 0757 075 829-es telefonon.

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS. A Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete április 9-én, szombaton 11 órától húsvéti kézműves-foglalkozásra várja az érdeklődőket a kovásznai Kádár László Képtárba. Minden résztvevő vigyen magával főtt vagy kifújt tojást. Tojásfa készítéséhez a fiúk barkát fognak gyűjteni, ezért kérik, hogy biciklivel érkezzenek.