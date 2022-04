Mint arról beszámoltunk, Sepsiszentgyörgy önkormányzata Tabak Fórum néven indított lakossági igényfelmérést a dohánygyár jövőjéről, a sepsitabak.ro honlapon virtuális túrán lehet körülnézni az épületben, szavazni az eddig felmerült ötletekre és új javaslatokkal előállni – a nyílt nap ehhez kapcsolódó esemény volt, melynek során előzetes regisztráció nyomán élőben is fel lehetett keresni a gyárat. Az érdeklődés óriási volt: a közösségi médiában meghirdetett eseményre gyakorlatilag néhány óra alatt beteltek a helyek. Szombaton óránként induló vezetett túrákat tartottak a 25 fős csoportoknak, melyek során Vargha Fruzsina alpolgármester és Kelemen Béla, a gyár alkalmazottja idegenvezetésével az érdeklődők bejárhatták a gyár csarnokait. A három emeleten három különböző idősík elevenedett meg a látogatók előtt. Az első szinten a dohánygyártás múltjával ismerkedhettek meg a kiállított fényképek, ismertető leírások révén. A második emeleten a gyár jelenébe csöppentek: öntapadós matricák segítségével szavazhattak az ingatlan jövőbeni rendeltetéséről szóló eddig felmerült elképzelésekre, illetve maguk is előállhattak új javaslatokkal. A harmadik szinten pedig már a jövő sejlett fel, hiszen arra láthattak példákat a látogatók, hogy Európa más részein milyen új funkciókat találtak olyan volt ipari létesítmények, amelyek már nem tölthetik be eredeti küldetésüket. Mintegy felelevenítve az egykoron a gyári alkalmazottak munkanapjait, a túra végén a látogatók fél liter sepsiillyefalvi tejet is kaptak ajándékba – régen is mindennap járt ez a dohánnyal dolgozóknak.

A nyílt nap mindvégig családias, nosztalgikus hangulatban zajlott, számos volt alkalmazott vett részt az eseményen, melyet egészen megható pillanatok is tarkítottak: csoportképeket készítettek, felelevenítették a régi időket, közös emlékeket, voltak, akik beálltak a még megmaradt gépek mellé, akadt, aki saját egykori papucsát is megtalálta az öltözőben. Nehéz volt, de szép volt – összegzett a régi szép időkről egy volt alkalmazott, aki 1973-tól egészen 2006-ig, 33 éven át dolgozott a gyárban, azt pedig többen megerősítették: nagyon összetartó közösséget alkottak az alkalmazottak, barátságok, komaságok köttettek, többen ma is összejárnak. Kelemen Béla ismertetése szerint a gyár nagyjából ellátta önmagát, a pótalkatrészeket is előállították, a gyártási folyamat mellett voltak itt különféle műhelyek, raktárak, gépház, kazánház, víztorony, az udvaron gyümölcsös stb. Vargha Fruzsina emlékeztetett, az épületegyüttes egyik szárnyának rendeltetése már eldőlt: a kommunista idők múzeumát fogják itt berendezni, de mai, interaktív, kortárs technikával felszerelt létesítményt képzelnek el, amely élményszerűen mutatná be a kommunizmus történetét. Az ipari műemlék további épületeire várják a javaslatokat a sepsitabak.ro oldalon április 21-ig. Eddig már több mint tízezer szavazat futott be, a legnépszerűbb ötletek közé tartozik a dohánygyári múzeum, tudományok háza, kreatív műhely gyermekeknek, planetárium, mesemúzeum.

Ez az épület sokkal többről szól, mint egyszerű kőfalakról, hiszen a város lakosságának mintegy fele valamilyen szinten kötődik a dohánygyárhoz – értékelte Antal Árpád polgármester. Ezért is fontos, hogy a sepsiszentgyörgyiek bekapcsolódjanak a lakossági igényfelmérésbe, hogy közösen találjuk meg az épületegyüttes jövőbeni rendeltetését a következő évtizedekre, évszázadokra. Mint mondta, az önkormányzat célja, hogy legalább ugyanannyi munkahelyet hozzanak majd létre, mint ahány a gyár bezárásakor megszűnt. S bár nem valószínű, hogy a jövőben gyár működik majd itt, hanem a 21. század iparágai fognak megjelenni, és turisztikai látványosság is lesz az épületegyüttes, a cél, hogy a sepsiszentgyörgyiek érezzék a magukénak a következő évtizedekben is – összegzett a polgármester.

A nagy érdeklődésre való tekintettel egyébként nyílt napot szerveznek még a jövőben is.