Nyertünk az uniós tagsággal

A nagyváradi centenáriumi híd is uniós pénzből épült meg. Fotó: ebihoreanul.ro

„Ha visszatekintünk azokra az előnyökre, amelyeket az Európai Unióhoz való csatlakozás hozott számunkra, elegendő okunk van megállapítani, hogy ez jó döntés volt Románia és a románok számára” – írta. A legfontosabb előnyöket is felsorolta: Románia bruttó hazai termékének megháromszorozódása a csatlakozás idején mérthez képest, gazdasági és társadalmi stabilitás, az emberek, áruk és szolgáltatások szabad mozgása, a romániai vállalkozók szabad hozzáférése az európai egységes piachoz, európai finanszírozáson keresztül nyújtott támogatások. Románia eddig közel nettó 42 milliárd eurót kapott az Európai Uniótól, és ezt különböző projektekre fordította, amelyek segítettek csökkenteni a lemaradásokat és ösztönözték a magánkezdeményezéseket” – emlékeztetett Ciucă. Hozzátette: az országos helyreállítási terv keretében a következő években Románia közel 30 milliárd euróban részesül, amelyet beruházásokra és reformokra fordíthat, és a Támogatás Romániának intézkedéscsomagra előirányozott 17,3 milliárd lejből is 9 milliárdot európai alapokból biztosítanak. Végül kijelentette: „a mi felelősségünk folytatni Románia európai útját, amint azt a kormányprogramunkban is célul tűztük ki, teljes össz­hangban a román állampolgárok zömének Európa-barát orientációjával”.