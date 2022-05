Felcsillant a változás reménye az A13-as számú, Brassó és Bákó közötti autópálya Illyefalva és Szászhermány községen áthaladó nyomvonalszakaszának ellenzői előtt, miután a beruházó, a Közúti Infrastruktúráért Felelős Országos Társaság az urbanisztikai bizonylat újbóli kiállítását kérte az érintett három megye önkormányzatától. Az említett 15 kilométeres nyomvonalrészt kifogásolók tegnapi sajtóértekezletükön egyebek mellett egy precedenst is szóba hoztak, ahol hasonló helyzetből sikerült egy útszakaszt a helyi közösség számára „kedvező irányba terelni”, és reményüket fejezték ki, hogy jelen esetben is hasonló végkifejletet hozhat a társaság igénylése. Ugyanakkor beszámoltak arról is, hogy a minisztérium és a pályát tervező vállalat illetékesei végre megejtették az első terepszemlét, amely során több rendellenességre is fény derült.

A nyomvonalszakaszt kifogásolók képviseleté­ben Benkő Árpád Jenő, az illyefalvi képviselő-testület EMSZ-es tagja, valamint Ilie Muscalu állatorvos ismertették a sajtóval az új fejleményeket, Fodor Imre polgármester jelenlétében. Mindketten aláírói a februárban megfogalmazott, a nyomvonallal kapcsolatos kifogásokat felsoroló petíciónak is.

Van precedens

Benkő Árpád szerint új időszámítás kezdődhet az autópálya nyomvonalát illetően, miután a Közúti Infrastruktúráért Felelős Országos Társaság (a beruházó) a múlt hét elején azzal kereste meg az autópálya által érintett három megye (Brassó, Kovászna és Bákó) önkormányzatát, hogy új urbanisztikai bizonylatot kérnek. Benkő Árpád szerint azért tartják fontosnak az új fejleményt, mivel létezik egy precedens: Râmnicu Vâlcea terelőútjának tervezésekor pár évvel ezelőtt megtörtént, hogy amikor a CNAIR ugyanazzal a tervezőcéggel, a Search Corporationnel közösen az urbanisztikai bizonylat kibocsátását kérte, Călimănești város nem adta a jóváhagyását, amely nyomán a bizonylatot végül nem bocsátották ki, majd a társaság módosíotta a nyomvonalat. Úgy vélik, hogy az autópálya esetében is lehetséges, hogy az új urbanisztikai bizonylat kiállítása során számukra jó irányba mozduljon el a nyomvonal ügye. Amikor a CNAIR igényléséről tudomást szereztek, találkozót kért Tamás Sándortól, Kovászna Megye Tanácsának elnökétől, aki hétfőn fogadta, és most volt az első alkalom, hogy úgy érezte, van hajlandóság a segítségnyújtásra. Amikor az elnöknek felvázolta az említett precedenst, Tamás Sándor nem állította egyértelműen, hogy a megyei önkormányzat nem állítja ki a bizonylatot, amennyiben a helyi önkormányzatoktól elutasító véleményezést kap, de kijelentette, a bizonylat sorsa sokban függ attól, hogy ezekben az átiratokban mi áll – részletezte Benkő.

Hozzátette: Tamás Sándor a tárgyalás során elismerte: az, hogy Vámoshídon házakat kell lebontani az autópálya kedvéért, nincs rendben, illetve azt is kijelentette, hogy amennyiben a Brassó megyei településen változik a nyomvonal helyzete, akkor a pálya már nem fog Illyefalva irányába jönni. Ugyanő elmondta, hogy Fodor Imre, Illyefalva polgármestere már tegnap eljuttatta a megyei önkormányzathoz az elmarasztaló véleményezést. Ezt az elöljáró is megerősítette. Újságírói kérdésre Fodor Imre elmondta, hogy a véleményezésben két érvet is felhozott, egyrészt leírta, hogy a nyomvonal kijelölésénél nem vették figyelembe a majdani pálya káros kihatásait a két településre, másrészt felsorolja azokat az övezeti terveket (lakónegyedek kialakítását célzókról van szó), melyeket hátrányosan érint az út, ha a jelenlegi elképzelés szerinti készül el. Benkő Árpád rámutatott: remélik, hogy az elutasító véleményezés eredménye az lesz, hogy az új urbanisztikai bizonylatot nem bocsátja ki a megyei önkormányzat, mivel erre – amint a precedens is mutatja – van lehetőség. Arra kérte az önkormányzat vezetőségét, hogy lehetőleg így járjanak el, mivel ez nagy eséllyel eredményezheti azt, hogy a társaság illetékesei kiszállnak majd Bukarestből, és így meggyőződhetnek arról, hogy milyen igazságtalanság történt Illyefalva községben is. Benkő Árpád elmondta még, hogy Szászhermány polgármestere hétfőn szintén elutasító véleményezést küldött a Brassó megyei önkormányzatnak.

Benkő továbbá kifejtette, hogy meggyőződésük, nem véletlenül kérik az urbanisztikai bizonylat újbóli kiállítását, de semmilyen konkrétummal nem rendelkeznek afelől, hogy miért is történik ez. Csak feltételezik, hogy a lakossági felháborodás, a kérdés folyamatos melegen tartása a beruházót is gondolkodásra késztette.



Terepszemlén

Ilie Muscalu a CNAIR lépésének előzményeit ismertette. Elmondása szerint nemrégiben a szállításügyi miniszter egyik tanácsadójával, valamint a pálya tervezésével megbízott Search Corporation egyik mérnökével végigjárták a kifogásolt nyomvonalat. A terepszemlén a két község – Szászhermány, illetve Illyefalva – polgármesterei is részt vettek. Muscalu elmondása szerint a látogatók szembesültek azzal, hogy Vámoshídon valóban házakat kell lebontani a pálya kedvéért, illetve úgy ítélték meg, hogy az elfogadott változat sokkal költségesebb, hiszen egyebek mellett legkevesebb két nagyobb híd építését feltételezi. Az elfogadott nyomvonalon kívül végigjárták az elsőként kijelölt nyomvonalat is, amelyik nem érintett volna településeket, illetve jóval egyszerűbb domborzat mentén haladna a pálya. Muscalu ugyanakkor elmondta, szintén az elmúlt hetekben derült ki, hogy Bákó megyében a nyomvonal sehol nem közelíti meg annyira a településeket, mint Szászhermány vagy éppen Illyefalva és Sepsiszentgyörgy esetében. A tanácsadó arról tájékoztatta őket, hogy a tárcavezető számára elkészítettek egy tájékoztató anyagot. Kiderült, hogy a kifogásolt 15 kilométeres szakasz nemcsak Vámoshídon, Illyefalván és Aldobolyban okoz bonyodalmat, hanem több Brassó megyei létesítményt (villanytelepet, ivóvízszivattyúkat) is negatívan érint. Számukra továbbra is érthetetlen, hogy miért kellett egy olyan nyomvonalat választani, mely sokkal bonyolultabb, költségesebb és károsabb a helyi közösségek számára, amikor van olyan lehetőség, mely esetében ezek nem állnak fenn. Reményét fejezte ki, hogy az urbanisztikai bizonylatok újbóli kiállítása során sikerülhet orvosolni a nyomvonallal kapcsolatos problémákat, és arra kérik a megyei önkormányzatot, hogy átláthatóan, nyíltan hozzák meg a döntést. Muscalu elmondta: a szaktárcával szemben is az volt a kérésük, hogy tartsanak terepszemlét: ez eddig nem történt meg, és mint kiderült, még a tervező vállalat sincs tisztában, hogy mi is a helyzet a valóságban.

Mindketten elismételték korábban már hangoztatott véleményüket, hogy több törvénytelenség is történt, már az előzetes elemzések elkészítése során is. Úgy gondolják, hogy a társaság azzal, hogy az urbanisztikai bizonylatok újbóli kiállítását kéri, a korábbi hibákat próbálja orvosolni.

Uniós szinten tiltakoznak

Újságírói kérdésre válaszolva Benkő Árpád elmondta: továbbra sem mondtak le arról, hogy szükség esetén jogi útra tereljék a kérdést, az általuk felfogadott ügyvéd összeállított és elküldött az Európai Bizottságnak egy tájékoztatást, illetve a CNAIR-t, valamint a minisztériumot is értesítette a kifogásokról. Benkő további elégedetlenségének is hangot adott. Zárásként hangsúlyozták, hogy feltett szándékuk „elmenni a falig” mind a békés eszközök, mind a bírósági út esetében. Megvan hozzá a közösségi támogatásuk, ahogyan az a traktoros felvonulás esetében is látszott.