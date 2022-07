Sajtóról és autonómiáról

Következő írásunk

Bármennyire is lehangoló kimondani, nekünk, Romániában élő magyaroknak nem jelentenek különösebb meglepetést azok a közösségünk helyzetével, a magyarellenességgel kapcsolatos, a sajtó számára is elérhetővé tett megállapítások, melyek az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménye tanácsadó bizottságának tagjai, illetve a Bálványos Intézet és az Advocacy Group for Freedom of Identity (AGFI) szakmai szervezetek képviselői tegnapi nagyváradi találkozóján elhangzottak.