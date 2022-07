A szuperhős sebezhetetlen, villámszóró, bajmegérző, alakváltó, teleportáló, villámgyors, halhatatlan, mindentudó, tűzokádó, hipnotizőr, gondolatolvasó, gumitestű, röntgenszemű és még ki tudja, hányféle különleges képessége van, amivel a hétköznapi ember nem rendelkezik. De mi is lehetünk szuperhősök, ha bátrak vagyunk, segítőkészek, együttérzők és igazságosak – ez volt a témája a ma végződő Benedek-mezői tábornak, amelyet a sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálat szervezett a saját gyermekcsoportjai számára.

Látogatásunk alkalmával az egyik táborlakót csomagolták be a mentősök egy olyan matracba, amelyből kiszívták a levegőt, hogy minél keményebb és merevebb legyen, ez a módszere annak, hogy a sérült beteget mozdulatmentesen, biztonságosan szállítsák. Annyira élethű volt a jelenet, hogy egy percig azt lehetett hinni, valóban baleset történt, de mint kiderült, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház mentőszolgálata éppen bemutatót tart. A merev matraccal ide-oda lóbálták Szabit – aki szinte máltais gyermekként nőtt fel –, bizonyítva, hogy a szakszerűen rögzített sérült teste nem mozdul, majd egy másik gyakorlatban a különleges helyszínen gerincsérült mozgatását példázták azzal, hogy a merevítővel hurcolták a füvön, de a betegek életfunkcióit követő monitort is bemutatták szintén a táborlakók segítségével. A szeretetszolgálat négy gyermekcsoportjának tagjai ezen a héten a rendőrség és a tűzoltóság tevékenységébe is bepillanthattak a tábori bemutatók alkalmával, és minden este megfogalmazták: vendégeik a hétköznapok igazi hősei.

A tábor célkitűzéseiről Bajcsi Erika önkéntest kérdeztük, aki elmondta: bibliai alapokra építették a szuperhős fogalmát, aminek az a lényege, hogy a bátorság, a segítőkészség, az igazságosság, az együttérzés, a másik emberre való figyelés és a szeretet képezi a mi mindennapi erényeinket, hősiességünket. Takó István plébános szeretetről szóló hétfői bevezetése után kedden a sugásfürdői kalandparkban és a mászófalon próbálták ki a gyermekek a bátorságot, az ismeretlen leküzdését, szerdán Salamon király igazságosságát és bölcsességét kellett gyakorolniuk, ebben segítettek a rendőrök és a tűzoltók, valamint a témához kötött játékok, csütörtökön a szenvedő ember segítése állt a középpontban, ezt a mentőszolgálatosok által tartott interaktív foglalkozás révén szemléltették a legjobban.

Az említett célkitűzések mellett a sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálat arra is figyelt, hogy a kötelékeiben felnövő nemzedékek találkozzanak, a kisebbek megismerjék az ifjúsági, felnőtt és idős csoportok tevékenységét, ezért a tizenévesek többféle feladatot teljesítettek a tábor idején, de a nyugdíjas korosztály is kirukkolt egy záró vacsora készítésével.