Elégedetlenség támogatás után

Következő írásunk

Az életben sok minden attól függ, az ember hogyan alkalmazkodik a nehéz­ségekhez, a kedvező helyzetekhez, az örömökhöz, mert olyan nincs, hogy minden jó vagy minden rossz – állítja a csíkborzsovai születésű, 1958-tól Sepsiszentgyörgyön élő Lakatos Pál nyugdíjas tanító. Életében volt jó is, rossz is, háború, kuláküldözés, kommunizmus, de a család és az iskolában a gyermekek sok mindenért kárpótolták. Olt utcai otthonában néhány nappal századik születésnapja után köszöntöttük a Háromszék szerkesztősége nevében, és egyúttal élete fontosabb fordulópontjairól is kérdeztük az elmúlt egy évszázad máig szellemi frissességgel megáldott tanúját.