Tömegrendezvények Kézdiszéken

A falunapok kimerültek, kezdeti vonzerejüket elveszítették, vélhetően azért, mert a szűkös anyagiak miatt nem lehetett nagymértékben újítani, friss vért pumpálni a rendezvényekbe. Így mindössze pár településen lesz még falunap, legközelebb a hétvégén (augusztus 5–7.) Esztelneken a Fekete ribizli ünnepére keresztelt népünnepély. A program szerint pénteken 18 órakor tartják az ünnepélyes megnyitót, amikor I. és II. világháborús emléktárgyakból készült kiállítást lehet megtekinteni, majd bemutatják Lőrinczi Dénes Édes emlék című könyvét. Este kilenctől bál lesz, a talpalávalót a Csavargó Band biztosítja. Szombaton 9 órától gyermekvetélkedőkre, 11 órától favágó és főzőversenyre kerül sor, 12-től a Lau-Do gyermekkórus lép fel, 16 órakor kezdődik a Népi délután helyi és más települések táncegyütteseinek közreműködésével, 19 órától a csíkszentgyörgyi Székely Góbék, majd az Ego Sum együttes szórakoztatja a közönséget. Vasárnap 11 órától ünnepi szentmise lesz, délben felavatják az elhurcolt esztelnekiek emlékművét, a nap hátralevő részében pedig tűzoltó- és szekértoló versenyre, majd este az Old Bumeráng koncertjére kerül sor.

Augusztus 20-án a perkői búcsúval egybekötve tartanak falunapot Kézdiszentléleken, ezt követi az augusztus 26–28. között Kézdivásárhelyen megszervezendő Őszi Sokadalom. Erről eddig azt tudni, hogy megtartják a szokásos hagyományos termék- és népművészeti vásárt a Gábor Áron téren, a Vigadó udvarán pedig könyvvásárt szerveznek. Az eddig nyilvánosságra hozott fellépők: Koszika és a Hotshots, a No Sugar, a Hooligans és a Kormorán együttes. Augusztus 26-án, pénteken a nagyszínpadon meg lehet tekinteni minden idők leghíresebb magyar operettjét, a Csárdáskirálynőt a Pesti Művész Színház előadásában. A Sokadalomra való készülődést is jelzi, hogy a #Kézdi betűkompozíció is a rendezvény színeibe öltözött, vélhetően a későbbiekben felkerülnek rá a fellépők matricái is.

Szeptember második hétvégéjén két községben, Torján és Gelencén tartanak falunapokat, az Aporok szülőfalujában a rendezvény pár éve a Septemberfest nevet viseli.