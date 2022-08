Merítés Mohy Sándor életművéből

A kárpátaljai Dercenből származó, majd Szatmárnémeti és Dés után Kolozsvárt megtelepedő Mohy Sándor (1902–2001) az erdélyi festészet egyik legjelentősebb és legtermékenyebb alkotójaként, valamint meghatározó művészpedagógusként írta be nevét a romániai művészet történetébe. Születésének 120. évfordulóján Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban rendezett, mintegy hatvan alkotást felvonultató retrospektív tárlattal emlékezünk e kiváló művészre, betekintést nyújtva festészeti és grafikai munkásságába. A kiállítás augusztus 20-ig látogatható az EMŰK Olt utca 2. szám alatti székházában, a földszinti kiállítóterekben.

A tárlatra a Sapientia Alapítvány, valamint a Székely Nemzeti Múzeum kollek­ciója mellett több hazai, illetve magyarországi magángyűjteményből válogattunk, arra törekedve, hogy a bemutatott művek egyaránt szemléltessék a mintegy hét évtizedet felölelő gazdag életmű jelentős periódusait és a festő jellegzetes témáit is. A magángyűjtők közül a százhalombattai Takács Pétert emelnénk ki, akitől a kiállítás törzsanyagát, összesen tizenegy festményt és tizennégy rajzot kölcsönöztünk.

A válogatásban szerepelnek a festő olyan muzeális értékű alkotásai, mint A kertben (1937) című korai kompozíció, amely Gauguin Tahitin készült munkáit is eszünkbe juttatja; az egyik legizgalmasabb és kápráztató színei tekintetében is leglátványosabb önarcképe, a Borotválkozó önarckép (1957), az 1982-es monográfia címlapján szereplő Hegyvölgy utca festőállvánnyal (1971) vagy a monumentális Építők (1975). Ezek mellett több kis méretű, intimebb hangulatú csendélet, számos kevésbé ismert portré és tizenöt grafika (kompozíciós vázlatok, önálló rajzok) is megtekinthető.

A kiállítás további érdekessége, hogy több olyan atipikus festményt is bemutat az 1930-as évek szatmári és dési időszakából, amelyeken az ő megszilárdult, nagy kubusokból és színfoltokból építkező képeihez képest szokatlan ecsetkezelés és színharmóniák figyelhetőek meg (az 1935-ös Szatmárhegy vagy a Dési táj dr. Kovács Ádám gyűjteményéből).

A bemutatott alkotások kiválóan szemléltetik azt a jellegzetes Mohy-stílust, amely már a negyvenes években megszilárdult, és amelyhez a festő élete végéig ragaszkodott. Mintegy szobrászi erővel, nagy formákból és széles foltokból felépített képei a kubusos szerkesztési mód miatt a kubizmust juttatják eszünkbe, de méltatói konstruktivistának, sőt, az ötvenes években formalistának is bélyegezték a művészt, aki valójában egyik irányzathoz sem tartozott, csupán határozottan és szilárdan, kiváló színérzékkel építette fel a realitásból ihletett látványt, amelyet kifejezően szögletes rajzzal és geometrikus formákkal stilizált.

Áttekintve Mohy Sándor életművét, érzékelhető, hogy kompozícióinak témáit többnyire a családi és emberi viszonyokból (anyaság, a hagyományos falusi életforma, női szépség) merítette, de készített modern zsánerképeket a korabeli proletárok mindennapjairól is. Városképein leginkább a dési gótikus templom és környezete, a dési, kolozsvári és medgyesi kis utcák jelennek meg, puritán csendéletei pedig többnyire néhány alap­motívumot (sütőtök, napraforgó, kaktusz, virágok és gyümölcsök) ismételnek.

Mohy a portrét tartotta minden idők legigényesebb fes­tészeti problémájának, amint azt többször is kifejtette, így e tárlaton is hangsúlyos szerepet kaptak a különböző ismert személyekről festett remek arcképei és az önarcképek.

A változatos témájú festményeket és rajzokat szemlélve, idei gyakornokunkat, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem művészettörténet szakának I. éves hallgatóját is megihlették Mohy Sándor festményei – így született meg Papp Maya Ingrid tollából Az új öröm című nagy méretű kompozíció elemzése, amelyet az olvasók szíves figyelmébe ajánlunk.

Bordás Beáta