Tányéron a nyár gazdag ízei

Bő másfél hónapja legszebb arcukat mutatják a zöldséges és gyümölcsös asztalok a piacokon, és ilyenkor, nyár derekán igazán gazdag a felhozatal, sokféle alapanyagból válogathatunk, ha főzni kell a családnak. Bár a hőségben meglehetősen embert próbáló feladat a tűzhely mellett állni, azért ilyenkor is enni kell valamit, és legtöbbször gyorsan elkészíthető, könnyed, hűsítő fogásokra vágyunk. Nyári összeállításunkban is ezt tartottuk szem előtt, több zöldséges fogás és gyümölcsös étel receptjét gyűjtöttük csokorba annak reményében, hogy olvasóink találnak köztük olyat is, mely a konyhába csábítja őket. Kellemes készülődést, jó étvágyat kívánunk!

Levesek

Fűszeres szilvaleves. Egy kg szilvát megmosunk, kimagozzuk, negyedeljük, majd lábosba tesszük, megszórjuk őrölt fahéjjal, s tovább ízesítjük 2-3 szegfűszeggel. Aki szereti, még egy csillagánizst is belecsempészhet. A gyümölcsöt megszórjuk ízlés szerint kevés cukorral vagy meglocsoljuk 2-3 evőkanál mézzel, összeforgatjuk és odatesszük főni, felöntjük egy liter vízzel. Ha a szilva megpuhult, szedjük ki belőle a darabos fűszereket, botmixerrel pürésítsük, ha szükséges, édesítsük még, majd sűrítsük be egy kevés vízben elkavart kukorica­keményítővel (egy evőkanálnyi elegendő). Ha elkészült a leves, hagyjuk kissé lehűlni, végül kavarjunk bele kevés tejszínt is.

Hideg uborkaleves. Két-három kígyóuborkát meghámozunk, apróra vágjuk, szűrőbe tesszük, majd megszórjuk sóval, és hagyjuk, hogy lecsepegjen a leve. Közben egy csokor friss zöld kaprot megmosunk, finomra vágjuk, 2-3 cikk fokhagymát pépesítünk. Négy kis doboz krémes vagy görög joghurtot egy tálban simára kavarunk annyi hideg vízzel, amennyire hígan ennénk a levest, belekavarjuk az uborkát, a kaprot. valamint a fokhagymát, végül kevés olívaolajjal is elegyítjük. A levest behűtjük, hidegen fogyasztjuk. Kánikula idején kiváló frissítő. Tetejét ízlés szerint pirított magvakkal is megszórhatjuk. Bátrabbak elkészíthetik fele-fele arányban kovászos és friss uborkából is.

Krémleves kovászos uborkából. Körülbelül fél liter kovászos levet, illetve 10-12 darab benne érlelt, feldarabolt uborkát simára turmixolunk fél liter joghurttal, 1 cikk aprított fokhagymával és pici sóval Ehhez a recepthez is a megszokottnál jóval sűrűbb, görög típusú joghurt a legmegfelelőbb. Tálalás előtt a levest alaposan hűtsük le, a tetejére szórjunk finomra aprított kaprot. Pirítóst kínálhatunk hozzá.

Vegyes savanyú zöldségleves. Ehhez az ételhez tetszés szerint bármilyen zöldséget használhatunk, érdekessége, hogy ízét a kovászos uborka leve adja meg – ez utóbbi az évnek ebben a szakában gyakran készül majd minden háztartásban. Ebben a formában még a levét is hasznosíthatjuk. Két nagyobb sárgarépát, két petrezselyemgyökeret, egy közepes fej hagymát, egy kisebb karfiolt, egy kisebb cukkinit megtisztítunk, megmosunk, és apróra vágunk. A hagymát megfuttatjuk kevés olajon, majd rádobjuk a gyökérzöldségeket és néhány percig együtt kavarjuk, pároljuk. Felöntjük vízzel, ízesítsük sóval, borssal. Ha a sárgarépa és a petrezselyem félig megpuhult, adjuk a leveshez a karfiolt, picit később pedig a cukkinit is. Egy evőkanál kukoricakeményítőt kevés vízben oldjunk fel, majd kavarjuk el 10 dkg tejföllel is, ezzel sűrítsük be a levest, végül adjuk hozzá a kovászos uborka levét – ízlésünknek megfelelően – és aprítsunk a levesbe némi friss kaprot is.

Paradicsomos káposztaleves. Gyermekkorom egyik kedves ízemléke ez az étel, meleg nyári napokon már-már kihűlve, tejföllel fogyasztottuk. Egy fej friss káposztát megtisztítunk, felkockázzuk, leveses fazakunkban tetszés szerint vizet forralunk, hozzáadjuk a káposztát, fél fej hagymát, csombort, kaprot és sót. Ha a káposzta megpuhult, adjunk hozzá fél liter sűrű paradicsomot, forraljuk vele össze a levest, végül ízesítsük cukorral. Hűtsük ki, tálaláskor pedig adjunk a leveshez hideg tejfölt.

Paradicsomos káposztaleves Fotó: noihirek.hu

Csirkegombócos leves. Hozzávalók: 1 nagyobb sárgarépa, 1 nagyobb petrezselyemgyökér, 3 nagyobb gomba, fél fej hagyma, fél csokor petrezselyemzöld és kevés tárkony, só és bors; a gombócokhoz: 30 dkg darált csirkehús, só, bors, tojás, 1 szelet kenyér. A hagymát felaprítjuk, kevés olajon megdinszteljük, majd hozzáadjuk az előzőleg megtisztított, felaprított zöldségeket, illetve a szeletelt gombát. Kevés sót szórunk rá, majd néhány percig együtt pároljuk a zöldségeket. Ezután felöntjük vízzel vagy zöldség-alaplével, és fedő alatt, mérsékelt lángon főzzük a levest. Időközben a gombóc hozzávalóit összekeverjük, a kenyérszeletet kevés tejbe áztatjuk, kicsavarjuk és ezt is a masszába keverjük, pici aprított petrezselyemzölddel, sóval és borssal ízesítjük. Nedves kézzel kis gombócokat formázunk, beledobjuk a levesbe, majd készre főzzük az ételt, s végül hozzákeverjük a finomra aprított zöldfűszereket. Jól illik a leveshez a savanykás íz, nyáron ráadásul jobban is esik, ezért tálaláskor adjunk citromlevet, tejfölt az ételhez.

Főételek hússal,­ zöldséggel

Nyáron egy kiadós főétel akár önmagában is felér egy ebéddel, ha szezonzöldségekkel készül, akár könnyed vacsoraként is megállja helyét. A száraztészta gyorsan elkészül, remekül társítható zöldségekkel, húsokkal, mártásokkal is, és amíg megfő, rendszerint a hozzá illő feltét is elkészül.

Grillezett zöldséges penne. Hozzávalók: negyven deka tollhegy tészta (penne), egy nagyobb piros, illetve egy nagyobb sárga, húsos paprika, 20 dkg cukkini és ugyanennyi padlizsán, 1 cikk fokhagyma, só, bors, kevés olívaolaj, bazsalikom vagy petrezselyemzöld, ízlés szerint parmezán sajt a szóráshoz. A tésztához egy nagyobb lábosban vizet forralunk, bőségesen sózzuk. A zöldségeket megmossuk, a cukkinit és a padlizsánt vékonyra szeleteljük és egy grill (ennek hiányában teflon) serpenyőben megsütjük, tányérra szedjük. Közben a paprikákat sütőben vagy, egy másik serpenyőben megsütjük, égett héjukat lehámozzuk. A tésztát kifőzzük. Nagyobb serpenyőben vagy lábosban olajat hevítünk, beledobjuk a fokhagymagerezdet, picit kavarjuk, hogy illatos, ízes legyen az olaj. Ezután kivesszük a fokhagymát, az olajba beleöntjük a leszűrt tésztát, a zöldségszeleteket, illetve a megtisztított és vékonyan felcsíkozott sült paprikát. Összeforgatjuk, ízlés szerint sózzuk és borsozzuk, megszórjuk a finomra vágott zöldfűszerekkel, tálaláskor pedig parmezánt reszelünk rá. Melegen, hidegen egyaránt fogyasztható. Az étel tovább dúsítható darabolt koktélparadicsommal, amit szintén grillezünk, és akár olívabogyóval is.

Lecsós szelet. A lecsó a nyár egyik örök slágere marad, hússal vagy tojással társítva igazi laktató fogás. Most egy sertéshússal készült változatot ajánlunk. Hozzávalók: 1 kg karaj szeletelve, 3-3 darab paradicsom és paprika, 1 nagy fej hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 2 evőkanál sűrített paradicsom, a sütéshez olaj, ízlés szerint só, bors, édes pirospaprika. A húst vékonyra szeleteljük, majd kiklopfoljuk, sózzuk és borsozzuk, félretesszük. A zöldségeket megtisztítjuk és megmossuk, a hagymát apróra vágjuk, a paprikát felcsíkozzuk, a paradicsomot kockázzuk, a fokhagymát is aprítjuk vagy áttörjük. A hússzeleteket serpenyőben megsütjük, majd tányérra szedjük. A visszamaradt zsiradékon a hagymát megdinszteljük, picit sózzuk közben, hozzáadjuk a fokhagymát és a zöldségeket is, jól átkavarjuk. Az ételt fűszerezzük, hozzáadjuk a paradicsompürét és a húsokat is, végül felöntjük vízzel. Fedő alatt, mérsékelt lángon összerotyogtatjuk, amíg a hús megpuhul. Köretnek petrezselymes rizs illik hozzá, de natúr krumplival is fogyasztható. (A Recepttár nyomán.)

Citrusos, pácolt csirkecomb. Hozzávalók: 8 darab csirke felső comb, 2 szál zöldhagyma, 1 citrom, 1 narancs, 1 dl olívaolaj, magjaitól megtisztított fél csípős paprika, 1 cikk fokhagyma, só, bors, 1 pohár sör. A hagymát, fokhagymát, olajat, csípős paprikát, a citrom és narancs levét és héját, illetve a sört, nagyobb csipet sót és borsot turmixban simára elegyítünk. A combokat megtisztítjuk, megmossuk, tálba tesszük, majd ráöntjük a citrusos pácot, összeforgatjuk, letakarjuk és egy-két órára a hűtőbe tesszük, hogy az ízek összeérjenek. Serpenyőben olajat hevítünk, a combokat mindkét oldalukon megpirítjuk, majd 180 fokra előmelegített sütőben készre sütjük. Tálaljuk friss, paradicsomos salátával, párolt rizzsel vagy bulgurral. (Marry Berg nyomán)

Grillezett zöldséges penne Fotó: toscane.nl

Saláta

Gyümölcs és zöldség párosításából remek saláta készíthető. Jó példa erre a görögdinnyés paradicsom saláta, mely forró napokon önmagában is fogyasztható. Hozzávalók: 1 kisebb lila hagyma, fél kg édes görögdinnye, 20 dkg feta sajt, fél kg érett paradicsom (lehet koktélparadicsom is), olívaolaj, citromlé, só és bors, kevés friss mentalevél. A hagymát nagyon vékonyra szeleteljük, egy tálba tesszük, picit sózzuk, hozzáadjuk a citromlevet, jól összekeverjük, és kicsit félretesszük. A dinnyét megtisztítjuk a magjától, kisebb kockára vágjuk, a paradicsomot felaprítjuk, ha koktélparadicsomot használunk, csak felezzük. Egy tálban keverjük össze a dinnyét és paradicsomot, morzsoljuk rá a fetasajtot, sózzuk és borsozzuk a keveréket, adjuk hozzá a citromléből kiemelt hagymaszeleteket és a finomra aprított mentát. Locsoljuk meg az olajjal és forgassuk össze a hozzávalókat, szórjuk meg frissen darált fekete borssal.

Barackos kavart sütemény Fotó: dulciurifeldefel.ro

Sütemények

Barackos kavart sütemény. Az aromás sárgabarack a nyár egyik népszerű gyümölcse, piték, kavart sütemények kedvelt alapanyaga. Hozzávalók: 25 dkg cukor, 6 tojás, 15 dkg joghurt, 125 ml olaj, 28 dkg liszt, 10 dkg sütőpor, egy citrom reszelt héja, vaníliás cukor, sárgabarack. A gyümölcsöt megmossuk, magját eltávolítjuk, feldaraboljuk. A tojásokat szétválasztjuk, a sárgákra ráöntjük az olajat, a vaníliás cukrot, a joghurtot, a citromhéjat, és alaposan összekavarjuk. A fehérjéket egy csipet sóval elkezdjük verni, közben hozzáadjuk a cukrot és kemény habbá dolgozzuk, végül óvatosan hozzáforgatjuk a tojásos masszához. A lisztet a sütőporral átszitáljuk, majd óvatosan, kis adagokban összeforgatjuk a tojásos keverékkel. Az így kapott masszát sütőpapírral bélelt kis tepsibe öntjük, a barackot eloszlatjuk a sütemény tetején. 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül fél óra alatt készre sütjük, tűpróbával ellenőrizzük, hogy elkészült-e. Ha kihűlt, felkockázzuk és tálaljuk a süteményt. (Forrás: Dulciuri fel de fel)

Szilvás morzsasüti. Hozzávalók: 12 nagy, érett szilva, 1 teáskanál őrölt fahéj, 1 narancs héja és leve, 10 dkg barna cukor, 12,5 dkg vaj, 15 dkg liszt, egy marék zabpehely, csipet só. A szilvákat megtisztítjuk, daraboljuk, majd egy tábla tesszük, rászórjuk a cukor felét, a narancs héját és levét, a fahéjat, és alaposan összekavarjuk, picit állni hagyjuk. A lisztet és a vajat kezünkkel morzsás állagúra dolgozzuk a cukorral, zabpehellyel és a csipet sóval. A gyümölcsöt kivajazott kisebb hőálló tálba rendezzük, ráhalmozzuk a morzsát, majd 180 fokra előmelegített sütőbe toljuk. A desszert akkor készült el, ha tetején a morzsa aranyszínű lett és a gyümölcs leve is megjelent, zubog körülötte, közte – időben körülbelül 25 perc, fél óra. (Forrás: Olive Magazine)