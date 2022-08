Forgalomkorlátozás Sepsiszentgyörgyön

Augusztus 11-én és 12-én Kovászna megyébe érkezik a Székelyföldi Kerékpáros Körverseny, az érkezés és a rajt is Sepsiszentgyörgyön lesz, így a városban forgalomkorlátozásokra kell számítani. Augusztus 10-én, szerdán 21 órától lezárják a köztéri parkolókat a Gábor Áron utcában, valamint a Mihai Viteazul téren. Ezeket csütörtökön 18 óra után nyitják meg újra. Augusztus 11-én, csütörtökön a szervezők számításai szerint a versenyzők 15 óra körül érnek Sepsiszentgyörgyre, az Építők–Păiuș David hadnagy–1918. december 1. út–Kossuth Lajos utca–Gábor Áron utca vonalon haladnak végig, majd három kört tesznek a Gábor Áron–Vasile Goldiș–Stadion–Szabadság–Gróf Mikó Imre–1918. december 1.–Kossuth Lajos–Gábor Áron utca vonalon, a Bod Péter Megyei Könyvtárhoz érkezve. Csütörtökön 12.00–15.30 óra között a Gábor Áron utcában korlátozzák a forgalmat, kérik a gépkocsivezetőket és a gyalogosokat, hogy tartsák be a rendőrök utasításait. 15.30 és 18 óra között a Gábor Áron utcában teljesen lezárják a forgalmat. A Victor Babeș utcában a közlekedés zavartalanul zajlik 15.30 óráig, a kerékpárosok érkezési idejének függvényében a Gábor Áron utca irányába lezárják a forgalmat a verseny végéig. A Bod Péter Megyei Könyvtár, illetve a Park Hotel mögötti területre a megszokott módon lehet behajtani 15.30 óráig, majd a kerékpárosok érkezési idejének függvényében a verseny végéig a forgalmat itt is lezárják. Augusztus 12-én, pénteken a versenyzők 12.45-kor indulnak a Sepsi Value Centre parkolójából, ezt követően végighaladnak az Oltmező, a Gyöngyvirág, a Gyár, a Kós Károly, illetve a József Attila utcán, majd Előpatak irányában elhagyják a várost.

Zene

FOLKKOCSMA. A Rézeleje Fanfárosok folkkocsmát tartanak a sepsiszentgyörgyi Szimplában ma 20 órától. A Rézeleje Fanfárosok 2020 óta játszanak együtt, elsősorban moldvai tánczenét. A repertoár gerincét képező moldvai táncházi muzsikán túl szemezgetnek a Kárpát-medence, valamint Románia és a balkáni országok zenei világából. Magyarországon egyedüliként alkalmazzák a trombitát és tenorkürtöt ebben a műfajban, mely egyedivé teszi zenéjüket.

ISTVÁN, A KIRÁLY ROCK­OPERA. Idén is látható lesz augusztus 20–24. között Sepsiszentgyörgyön az István, a király székelyföldi nagyprodukció a Sepsi Arénában. Jegyek még korlátozott számban kaphatóak a 22-i, 23-i és 24-i előadásokra a városi kulturális szervezőirodában, valamint a www.eventim.ro weboldalon.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi műsorán kedden 16 órától Jurassic World: Világuralom (román feliratos), 16.30-tól Minyonok: Gru színre lép (magyarul beszélő), 18.15-től A gyilkos járat (magyarul beszélő), 18.45-től Számomra te vagy Ceaușescu (románul beszélő), 20.30-tól Thor: Szerelem és mennydörgés (magyarul beszélő), 20.45-től A gyilkos járat (román feliratos).

Kiállítás

VARÁZSMŰHELY. Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban 9-én, kedden 11 órától a földszinti kiállítóterekben a Mohy Sándor-kiállításhoz kapcsolódóan meseolvasással, interaktív játékokkal, agyagozással várják a Varázsműhelybe a 7–10 éves gyermekeket.

SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM. Albert Levente képzőművész Metaformák című kiállítása szeptember 8-ig látható Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes székhelyén, a Lábas Házban. Nyitvatartás: hétköznapokon 9–16, csütörtökön 9–19, hétvégén 10–14 óráig.

EMŰK. Incze Mózes (sz. 1975) baróti születésű festőművész kiállítása szeptember 24-ig tekinthető meg a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban. Nyitvatartás: keddtől péntekig 10–18, szombaton 11–18 óráig.

Kreatív irodalmi pályázat

Neked mi a kézdivásárhelyi történeted? címmel hirdet irodalmi pályázatot a Kézdivásárhelyi Ifjúsági Szervezet. Kézdivásárhely különleges város, ahol mindig történik valami, még ha nem is. Mindenkinek van egy története. Két szabály van csak: a történetek nem lehetnek hosszabbak 100 szónál (rövidebbek igen), és valamilyen módon Kézdivásárhelyhez kell kapcsolódniuk. A cím és az írásjelek nem számítanak külön szónak, az igekötők és a névelők viszont igen. Lényeges még, hogy a műnek eredetinek kell lennie. A beérkezett munkákból plakátkiállítást szerveznek. A pályázaton bármely korosztály részt vehet. A pályaműveket az office.kvisz@gmail.com címre várják (név és elérhetőség megadásával), beküldési határidő: 2022. augusztus 21., 23.59 óra.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Erősdön és Előpatakon, kedden Hidvégen és Nyáraspatakon gyűjti a háztartásokban fölöslegessé vált tárgyakat, régi bútorokat, matracokat, gumiabroncsokat stb. Az üvegszüret keretében 5 kg leadott üvegért fél liter sört adnak.

ÚTJAVÍTÁS. Mától aszfaltozzák Sepsiszentgyörgyön az Orgona utca melletti parkolót. Az önkormányzat arra kéri a környéken lakókat, hogy a munkálatok idején ne parkoljanak az érintett területen. A gépkocsikat a Nárcisz utcában lehet hagyni, ahol az aszfaltozás a parkoló befejeztével folytatódik majd.

TRABANTOSOK TALÁLKOZÓJA. Kovásznán a Tündérvölgyben augusztus 12–14. között tartják a 13. Trabant-találkozót Kovászna város önkormányzata és a DRE Racing Team szervezésében. Tudnivalókkal a 0743 176 168-as telefonszámon szolgálnak.

MÓDOSUL A NYITVATARTÁS. A Közüzemek Rt. sepsiszentgyörgyi pénztáránál meghatározatlan ideig hétfőtől péntekig 11 és 14.30 óra között fogadják az ügyfeleket. Emlékeztetik a fogyasztókat, hogy vízszámláikat kifizethetik a Paypoint befizetési pontoknál, a PAGO alkalmazáson vagy a www.apacov.ro weboldalon is.

ÖNKÉNTESEKET TOBOROZNAK. A nyári vakáció hasznos eltöltésére, az önkéntesség kipróbálására ajánl lehetőséget a kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület. Fiatalok és felnőttek jelentkezését várják, akik szabadidejükben szívesen foglalkoznának a környezetükkel és bekapcsolódnának a Zöld Nap Egyesület mindennapi tevékenységébe. Bővebb információk: zoldnap.info/hogyan-toltsd-vakaciod-hasznosan.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20 és 6 óra között a Nicoale Iorga utcai Sensiblu-dr. Max (telefon: 0267 312 049), Kézdivásárhelyen mától a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Még lehet jelentkezni az idei Sportnapokra

A sepsiszentgyörgyi Sportnapok szervezői felhívják az egyesületek és szervezetek figyelmét, hogy közeledik a rendezvény jelentkezési határideje, amely augusztus 15. Aki szeretne részese lenni az idei eseménysorozatnak, a sepsisportnapok@gmail.com címre kell beküldenie a regisztrációs ívet. Ugyanide várják azok jelentkezését is, akik idén először kapcsolódnának be a háromnapos sportrendezvénybe. További tájékoztatásért keressék a szervezőket e-mailben, vagy hívják a 0744 757 088-as telefonszámot. (t)

Szekeres-találkozó Mezőmadarason

Negyedszer szervezik meg 2007 óta 2022. szeptember 10–11-én a mezőmadarasi Szekeres család találkozóját az ősi fészekben, Mezőmadarason a kultúrházban, ahol megtekinthető lesz a bővített családfa. Szekeres Sándor családtörténeti előadást tart, Szekeres Attila István heraldikus a család nemeslevelét és címerét mutatja be. Vacsora biztosított. Vasárnap 11 órától istentisztelet lesz a református templomban, utána megkoszorúzzák néhai Szekeres István (1924–1999) református lelkipásztor emlékkopjáját a templomkertben. Érdeklődni, jelentkezni Szekeres Szabolcsnál lehet a szsz@iid.hu e-mail-címen vagy a 0036 309 511 347-es telefonon. Szállásfoglalás Szabó Izoldánál a 0752 214 490-es telefonon.