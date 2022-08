Az FCSB és a Ferencváros is pénzbüntetést kapott az előző héten, ráadásul az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szektorbezárással is megfenyítette a csapatokat. A 26-szoros román aranyérmest ötvenezer, a 33-szoros magyar bajnokot pedig hetvenkilencezer eurós büntetéssel sújtotta.

A bukaresti klub a pénzbüntetés mellett az egyik kapu mögötti oldalt le kell zárja a Dunaszerdahelyi DAC elleni Konferencia Liga-selejtező csütörtöki visszavágóján. Az FCSB az előző körben a Szaburtalo Tbiliszi elleni hazai visszavágón tapasztalt durván rasszista szurkolás miatt kapott büntetést. A déli lelátóoldal a fővárosi ultrák törzshelye, ahová ezúttal legfeljebb gyermekeket engedhet be. „Sok pénz az ötvenezer euró. Most játszunk ezekkel a magyarokkal, és a kemény mag helye be van tiltva. Ha megint azt kiabálják, hogy ki a magyarokkal az országból, az egész pályát letiltják. Miért kiabálják? Ez a magyarok országa is. Mondom én, hogy a magyar miniszterelnökkel harcolok, de inkább csak viccből” – nyilatkozta George Becali tulajdonos.

A magyar rekordbajnokot a Slovan Bratislava elleni sikerrel megvívott Bajnokok Ligája-selejtező alatt történt szurkolói rendbontások miatt szintén pénzbüntetéssel és szektorbezárással büntették. A budapesti klubnak összesen 79 ezer eurót kell befizetnie, ebből 15 ezret rasszista megnyilvánulások, 50 ezret pirotechnikai eszközök használta, különböző tárgyak pályára dobása, anyagi károkozás, valamint provokatív hangnemű rigmusok használata miatt, míg a nyilvános közlekedőfolyosók lezárása 14 ezer euróba került. A Ferencváros csapatának a büntetés részeként a következő hazai nemzetközi mérkőzésére le kell zárnia a B-szektor legalább 1000 fő befogadására alkalmas részét, ahová egy rasszizmus ellen felszólító molinót is el kell helyeznie. (miska)