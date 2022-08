Bálványosi transzilvanista nyilatkozat

Ezek a következőek:

Erdély történelmi régiójának három alapító kultúrája van, amelyek egymással egyenlők: a román, a magyar és a német (szász). E kultúrák régiónk többi, történelmileg is meghonosodott kultúrájával együtt az idők során kölcsönösen gazdagították egymást. Együtt létezésük olyan civilizációs szintézist eredményezett, amelynek alapján úgy véljük, hogy Erdélyt „e civilizációs örökség megőrzése és továbbfejlesztése érdekében” megilleti egy sajátos státus a román állam keretében.

E kultúrák egyenlősége alapján az őket kifejező nyelvek, a román, a magyar és a német nyelv egyenlő, mindegyiket megilleti a nyilvános használat joga a hatóságok előtt egy olyan törvényes keret alapján, amelyet az erdélyieknek kell kezdeményezniük.

Erdélynek sajátos belső regionális tagoltsága van, amely eredeti történelmének öröksége. E belső regionális szerkezetet minden olyan politikai törekvésnek tiszteletben kell tartania, amely Románia területi-közigazgatási reformjára irányul.

E három elv számunkra saroktétel, nem képezheti alku tárgyát.

Erdély az a régió, ahol Európában először foglalták törvénybe a vallási toleranciát. A tolerancia ma is jellemzője az erdélyi társadalomnak, továbbra is megőrzendő és kiteljesítendő jellemzője. A transzilvanista mozgalom a toleranciát olyan alapértéknek tekinti, amelynek magának a mozgalomnak a megerősítésében is jelen kell lennie. Ezért a mozgalom bővülésére, a csoport megerősödésére csakis a Transzilvanista Minimum alapján kerülhet sor. Nem fogadhatjuk el a politikai, vallási vagy társadalmi alapú kizárásokat. Transzilvanistává bárki válhat, azok is, akik más régióból származnak, azzal a feltétellel, hogy fenntartás nélkül elfogadják a Transzilvanista Minimum eleveit.

A transzszilvanista stratégiának, mielőtt politikai szinten is megfogalmazódna, civil társadalmi alapra kell szert tennie. E tekintetben az együttműködés elmélyítése érdekében egy „Erdélyi Ernyő” létrehozását, kiépítését tartjuk fontosnak. Jogi értelemben ez olyan egyesületek és alapítványok föderációjaként valósulhat meg, amelyeknek céljai egyértelműen transzilvanista jellegűek. Egy ilyen föderáció a legmegfelelőbb keret ahhoz, hogy megfogalmazható legyen egy részletes transzilvanista program, és hogy legitimációt nyerjenek azok a politikai szereplők, akik e programot politikai szinten képviselik.