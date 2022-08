Kovászna megyében egyetlen vizsgáztató központban, a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskolában szervezték a pótérettségit, ahol augusztus 16–19. között az írásbeli vizsgákat tartják, 22–29. között pedig a négy szóbelit, vagyis a kompetenciafelmérőket. Az írásbeli vizsgák sorrendje: kedden román nyelv és irodalom, szerdán a szaknak megfelelő kötelező tantárgy (reálosztályosoknak matematika, a humánosoknak történelem), csütörtökön a választott tárgy, pénteken magyar nyelv és irodalom. Románból kétszázhetvenöten jelentkeztek, magyarból hetvennyolcan, a kötelező tárgyból százharmincegyen, a választott tárgyból száznegyvennégyen.

A június-júliusi vizsgaidőszakban 291-en buktak meg, közülük 241-nek románból nem sikerült elérnie az ötöst, többségük másodszor is próbálkozik. Rajtuk kívül korábbi évek végzősei is iratkoztak, de most állnak érettségire azok is, akik a tanév végén egy vagy két tantárgyból pótvizsgára maradtak és azt időközben letették. Az előzetes eredményeket augusztus 31-én teszik közzé, ugyanaznap lehet benyújtani az óvásokat, végleges eredményt szeptember 3-án hirdetnek.