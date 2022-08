Csökkenőben a fertőzöttség

Pistol keddi sajtótájékoztatóján számolt be a legújabb járványügyi adatokról, melyek szerint a múlt héten (augusztus 8–14. között) megközelítőleg 38 945 esetet jegyeztek, és 164 halálos áldozatot, két héttel korábban viszont 51 832 új megbetegedést vettek számba, tehát csökkenő tendencia figyelhető meg, az elhalálozásoknál is, ahol valamivel lassúbb a mérséklődés. Mivel azonban a pozitivitási arány is csökken, bíznak benne, hogy a tendencia valós. Hozzátette azonban, hogy a nyaralási időszak lejártával és az iskolakezdéssel az esetek száma ismét növekedésnek indulhat. Az államtitkár hangsúlyozta, az egészségügyi minisztérium nagyra értékeli azokat, akik a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben védőmaszkot viselnek ebben az időszakban, szerinte ez hozzájárult az esetszámok csökkenéséhez. Arról is beszámolt, hogy jelenleg egyértelműen az omikron vírustörzs a domináns.

Az egészségügyi minisztérium tegnapi jelentése szerint 3701 koronavírusos beteg fekszik kórházban (274-gyel kevesebb, mint tegnapelőtt), közülük 274 az intenzív osztályon (6-tal kevesebb, mint kedden). A fertőzöttség Bukarestben a legmagasabb, meghaladja a 7 ezreléket, de ez is csökkenőben van. A tegnap nyilvántartásba vett 3500 új fertőzésből 70 háromszéki; megyénkben 29 COVID–19-cel diagnosztizált beteg van kórházban (20 felnőtt és 9 kiskorú), de egyikük sem az intenzív osztályon.