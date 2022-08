Megújult a Bethlen-kripta a kolozsvári Házsongárdi temetőben

Következő írásunk

Már maga a tény, hogy Kubassek Jánosnak, az érdi Földrajzi Múzeum világjáró igazgatójának nagy szülöttünkről, Kőrösi Csoma Sándorról írott könyve harmadik, átdolgozott és bővített kiadását – Kubassek János: A Himalája magyar remetéje – Kőrösi Csoma Sándor életútja – tarthatom a kezemben, ajánlólevél is lehetne. Bizonyíték arra, hogy igény van rá, olvasóinkat ma is érdekli e szellemi nagyságunk sorsa. Számomra öröm, hogy megszületett ez az átfogó munka, s lapjait forgatva újra elmélázhattam a Csoma Sándor-i életúton, a szerény egyszerűségbe burkolt zsenialitásnak, kitartásnak, akaraterőnek e csodálatos emberi megnyilatkozásán, s mindezek révén újra megemlékezhetek az idén éppen 180 éve halott nagy honfitársunkról, aki nemcsak a tudós világ osztatlan elismerését vívta ki már életében, s halála után ugyanúgy, hanem nemzetünk tudatában legendává is lett.