Népszerű gyermektábor

Első alkalommal szervezett nyári tábort a mikóújfalusi gyermekeknek a három éve alakult, tavaly hivatalosan is bejegyzett helyi Mi-Nők nőszervezet. Az egyhetes rendezvény igen tartalmasnak bizonyult, a szervezők a hagyományőrzést és a szórakozást ötvözték a napi változatos foglakozásokban, a megvalósításban pedig önkéntesek is kivették részüket.

A pénteki ebédet követő szünetben Sorbán Csilla, a helyi általános iskola pedagógusa, a tábor fő szervezője lapunknak elmondta, sok lelkes ember, fiatalok és szülők munkája, odaadása révén sikerült lebonyolítani a tábort, s azt tapasztalták, van igény a gyermekek körében az ilyen jellegű rendezvényekre. A zárónap vége felé egyértelműen látszott a gyermekek arcán: mindannyian kissé szomorúak, hogy véget ér a tábor – mondta a tanítónő. Megjegyezte, a sepsiszentgyörgyi Lábbusz mintájára a szervezők is elindították a helyi járatot, minden nap gyalogosan vitték-hozták a gyermekeket a táborba.

Délelőttönként a hagyományőrzésre fektették a hangsúlyt, Tusa Adorján és párja néptáncot oktatott, majd kézműves-foglalkozásokat tartottak, festettek, bogoztak, népi motívumokkal díszítettek, a délutánok már a sport és a játék jegyében teltek, és szerveztek egy vizes napot is, ez bizonyult mindenki kedvencének. Emellett apró meglepetésekkel is kedveskedtek a gyermekeknek, az utolsó napon arcfestéssel, közös csoportképpel, oklevéllel búcsúztak egymástól, és készült egy kézlenyomatos plakát is.

Sorbán Csilla jelezte, a nyári tábor a nőszervezet eddigi legjelentősebb megmozdulása, s örömmel nyugtázta, hogy tagjaik szívvel-lélekkel csatlakoztak a rendezvényhez, de önkéntesek, fiatalok és szülők is segítették munkájukat. A tábor költségeire a Communitas Alapítványnál, illetve a megyei tanácsnál és Mikóújfalu önkormányzatánál pályáztak, az összesen elnyert 7500 lejes támogatásból 35, 6 és 11 év közötti gyermeket sikerült felejthetetlen napokkal megajándékozniuk.

Naponta három étkezést biztosítottak, ezek közt meleg ebédet is, a szükséges felszerelésekkel, eszközökkel a helyi általános iskola is segítette a szervezőket. „Azt szerettük volna, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, tanuljanak és élményekkel is gazdagodjanak, úgy érzem, ezt sikerült elérni” – összegzett Sorbán Csilla, s leszögezte: jövőre ismét lesz nyári gyermektábor Mikóújfaluban.