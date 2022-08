Megoldások télire

És nem elég, hogy előre reszketve várjuk a következő hónapokat, legutóbb a belga miniszterelnök azt jósolta: a következő öt-tíz (!) tél nehéz lesz. Egész Európában nagyon kritikus helyzet van kialakulóban. Egyes ágazatok komoly nehézségekkel küzdenek a magas energiaárak miatt – állította. Remélem, hogy jóslata nem válik be, és nem jár úgy, mint a magyar Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke és helyettese, akiket leváltottak, miután rossz időt jósoltak augusztus 20-a estéjére, és emiatt elhalasztották a tűzijátékot. Pedig vagy a rossz időt, vagy a tűzijátékot meg kellett volna tartani.

Sokan félnek, hogy nem lesz elég gáz, mert az oroszok már most is játszadoznak a gázcsapokkal. Ezért aztán az európai országok vezetői mindenféle korlátozásokon törik a fejüket. Németországban energiatakarékossági intézkedéscsomagot fogadtak el, amelynek következtében 2 százalékkal csökken a gázfogyasztás. A tervezetben részletezték, hogy munkahelyeken a különböző helyiségeket hány fokra lehet felfűteni. Gondolom, a pékségeket keményen fogják büntetni, ha azokban melegebb lesz a megengedett 19 foknál. Azokat a helyiségeket, ahol ülő foglalkozást végeznek, 19 fokra szabad fűteni. Ahol nehéz fizikai munkát, ott 12 fokra. (Legalább nem fognak annyira izzadni.) Amelyek nem állandó tartózkodásra szolgálnak, mint bejárati előcsarnokok, várótermek, egyáltalán nem szabad melegen tartani. Nem tudni, mi lesz a repülőterek váróival, mert a repülőgépek gyakran órákat késnek. (Vagy napokat is.) Nem lesznek (dísz)kivilágítva a műemlékek, hidak, szobrok és a reklámhordozó felületek, kirakatok sem. Az üzletek üzemeltetői nem tarthatják nyitva az utcára nyíló helyiségek bejáratát a fűtési szezonban.

Ha román irodalmat tanultak volna a németek, akkor ötleteket meríthetnének Bogdan Delavrancea történetéből, amelyben Hagi Tudose levágta macskájának a farkát, mert az igen hosszú volt, és amikor besurrant a házba, sokáig nyitva maradt az ajtó. Most a németek vagy nem engedik ki a macskáikat, vagy kitenyésztenek valami rövid farkút, mert ha levágatják, akkor feljelenthetik az állatvédők. Esetleg keresztezik a macskát a nyúllal vagy a medvével. (Nekik amúgy sincs medvéjük.) Legfennebb majd nem csóválják és nem játszanak a farkukkal.

Szerencsére vannak, akik nem félnek a téltől, a hidegtől és a gázhiánytól sem, mert legutóbb is került két amazon, akik már most gyakorolják kinn a hidegtűrést (vagy melegtűrést?). A két hölgy ugyanis részt vett Olaf Scholz berlini lakossági fórumán, és amikor a német kancellár már a vendégekkel fotózkodott, közrefogta két fiatal nő, de ők nem szelfit akartak készíteni vele, hanem hirtelen lerántották magukról a trikójukat, és a hasikájukra az volt felírva, hogy: Gázembargót most! Összefestékezett pénzt szórtak az emberek közé, és beálltak a kancellár Scholz két oldalára. A biztonságiak hamar elvezették őket, ami kár volt, mert esetleg még egyéb felirat is lehetett rajtuk lennebb, amit még megmutathattak volna.

A kancellár korábban többször is húzódozott a gázembargó bevezetése miatt, de most, az ominózus jelenet előtt épp oroszgáz-mentes ígéreteket eregetett magából, mondván, hogy 2023 elején üzembe állítják a cseppfolyósított földgáz fogadására alkalmas első tengeri terminált. Aláhúzta, hiba volt az orosz importfüggőség kialakítása. (De ezért ugyebár a korábbi kancellár, Angela Merkel a vétkes, mert beengedte az orosz gázt. Különben ő most UNESCO-­békedíjban részesült, mert úgy döntött 2015-ben, hogy beenged 1,2 millió migránst is.) Scholz azt is mondta, hogy a más irányból (nem Oroszországból) érkező gáz javíthatja az ellátást. Továbbá leszögezte: szolidaritást vállal európai uniós partnereivel, és nekik szükség esetén segít a földgázellátás biztosításában is.

Már csak az a kérdés, hogy miként, ha saját maguknak sem lesz elég gázuk.