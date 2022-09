Augusztus végén az iskolába látogató minisztériumi bizottság a szegregáció gyanúját vélte felfedezni abban, ha csak a magyar tannyelvű osztályok költöznének a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) által ingyen felajánlott, a magyar állam támogatásával vásárolt és felújított épületbe. Ezért a tanévkezdés napján módosítani kellett az egyház és a polgármesteri hivatal közötti haszonbérleti szerződést. Az egyház elfogadta, hogy a 2022–23-as tanévre két román tannyelvű osztályt is befogad az épületbe.

Az Ebihoreanul.ro portál hétfőn azt közölte, hogy az iskola végül egy román osztály beköltöztetéséről döntött, de önkéntesen egyik osztály sem vállalkozott rá, ezért az iskola vezetése úgy döntött, hogy a román elemi osztályok hetente váltják egymást a református épületben. A portál megállapította, hogy a váltásos rendszer senkinek sem jó.

Rácz Beáta elmondta: elsőként egy negyedik osztály költözött be, és úgy tűnik, hogy váltás nélkül ott marad. Korábban Csűry István református püspök úgy nyilatkozott, hogy az épületet a magyar tagozat teremigényeinek megfelelően alakították ki, és a tornaterem feláldozásával tudnak helyet biztosítani az utólag befogadott román osztálynak is, de Rácz Beáta közlése szerint az aligazgatói irodának szánt termet alakították át. Az aligazgató annál is inkább abszurdnak vélte a szegregáció vádját, mert a magyar tagozat korábban az iskola főépületétől több száz méterre lévő külön épületben működött, a mostaninál sokkal rosszabb körülmények között. Akkor senkiben fel sem merült a szegregáció gyanúja. Hozzátette: ezt a minisztériumi vizsgálóbizottságnak is elmondta, de azt a választ kapta, hogy a múlttal nem kell foglalkozni.