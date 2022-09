A közlemény leszögezi: függetlenül attól, hogy hol született, milyen gazdasági helyzetű vagy etnikumú családba, minden gyermeknek joga van a minőségi oktatáshoz, és biztosítani kell számára az egyenlő esélyeket az oktatáshoz és később a munkaerőpiacon. Az Országos Hallgatói Tanács szintén azzal vádolta a tanügyminisztériumot, hogy nem közvetítette nyilvánosan az ösztöndíjak odaítélésének kritériumaiban bekövetkezett változásokat, és jelezte, hogy egyenlőtlenség áll fenn azon hallgatók között, akik már nem részesülnek szociális ösztöndíjban, ha más településen tanulnak, mint ahol élnek. (Transtelex)

ELKÉSZÜLT A VÁDIRAT. Emberölés vádjával állítják bíróság elé Boné Ferencet, aki a vád szerint május végén végzett barátnőjével, Molnár Beátával. A kolozsvári ügyészség kedden közleményben tudatta, hogy lezárták az előzetes nyomozást, és átküldik az aktát a bíróságra. A közleményből néhány eddig ismeretlen részlet is kiderül, például az, hogy maga a gyilkosság a Tárnica-tó mellett, az elkövető gépkocsijában történt, ahol egy adott ponton – nem részletezett okokból – Boné nekiesett áldozatának, és addig fojtogatta, míg barátnője belehalt. Ezután Boné a holttestet a csomagtartóba tette, majd visszament Kolozsvárra, onnan pedig Nagyváradra, útközben a Bihar megyei Nagybáród határában, a sűrű növényzet között hagyva áldozatát. A vád megfogalmazásakor az ügyészek azt is figyelembe vették, hogy az elkövető visszaeső, hiszen 2020-ban az akkori barátnőjét is súlyosan bántalmazta. (Főtér)