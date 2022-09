Gazdag tevékenység

A 2018-ban Sepsiszentgyörgyön bejegyzett Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete alig négyesztendős múltja ellenére gazdag tevékenységet tudhat maga mögött. Azon kívül, hogy havonta hirdet szakmai klubtalálkozót, 2018 októberében Sepsiszentgyörgyön házigazdaként fogadta a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójába tömörült Kárpát-medencei tagszervezeteknek ausztráliai magyar újságírókkal kiegészült soros tanácskozását. 2019 júniusában a megyeháza támogatásával magyarországi és kárpátaljai újságírók részvételével a háromszéki sajtó kezdeteiről szervezett értekezletet Kézdivásárhelyen. 2019. augusztus végén riporttábort nyitott Erdővidéken, és decemberben Árkosra tanácskozásra hívott külhoni kollégákat. Ez alkalommal együttműködési megállapodást kötött a Magyar Újságírók Romániai Egyesületével, valamint a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületével. 2020-ban a járványhelyzet miatt nem lehetett rendezvényeket szervezni, 2021-ben az újságírói szabadságról és felelősségről szervezett konferenciát a SZMÚE Sepsiszentgyörgyön. A járványhelyzet és a határok átjárhatatlansága miatt a nemzetközi fizikai részvétel elmaradt, de a technika segítségével a témához magyarországi és vajdasági újságírók is hozzászóltak.

Az egyesület idén nyáron újabb riport- és fotótábort szervezett Erdővidéken. Az elmúlt években a szervezet a Kárpát-medence magyar újságírói számára riport-, dokumentumfilm-, valamint nemzetpolitikai publicisztikapályázatot hirdetett. 2021-ben két könyvet adott ki: Gúnyhatár – Léphaft-karikatúrák körülírva, szerkesztette Ambrus Attila, Illyefalva, 2021.; illetve Múltból jövendőt – Történelem hazulról, szerkesztette Szekeres Attila, Sepsiszentgyörgy, 2021.

Székelyföldi Magyar Sajtóház

Székelyföldi Magyar Sajtóházat épít Sepsiszentgyörgy határában az egyesület, mely már megalakulása pillanatától tervezte egy székház építését, ahol a Kárpát-medence, mi több, a földkerekség minden magyar újságírója szellemi otthonra lelhet. Elképzelése megvalósításához adományként az Olt völgyére néző közművesített telket kapott a megyeszékhely határában. A sepsiszentgyörgyi Cicproiect Kft. szintén adományként készített építési tervet számára. Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóvoltából a Bil&BGM Construct Kft. építi a sajtóházat.

Az egyesület hitvallásában mély meggyőződését fejezi ki arról, hogy napjaink megbolydult, értékromboló világában nem mindegy, hogy a közvélemény alakításában meghatározó szerepet játszó írott és elektronikus sajtó milyen szellemi és erkölcsi értékrendet képvisel és közvetít. Szétszaggatottságunk miatt a magyar nyelvterületen ez hatványozottan igaz, különösen a számbeli kisebbségbe szorított nemzetrészek esetében. Földrajzi elhelyezkedése, környezete, múltja, gondolkodásmódja, életvitele, hagyományai, szokásai, gondjai következtében a székely-magyarság ezen belül is sajátos közösséget alkot. Mindezek tudatában alapították meg a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületét, amelynek céljai között szerepel a szakmai kapcsolatok erősítése, újságírói találkozók, táborok, értekezletek szervezése, hazai és nemzetközi tapasztalatcsere, továbbképzés, a sajtóban dolgozók jogainak, alkotói szabadságának és méltóságának védelme, az olvasók, hallgatók, nézők önazonosságtudatának erősítése. Ehhez szükségesnek látták egy olyan „ház” felépítését, ahol rendszeresen összegyűlhetnek, az értékrendünket tiszteletben tartó, neves személyiségek, írók, művészek, tudományos kutatók, politológusok előadásait hallgathatják, az elhangzottakat megvitathatják, tárlatokat szervezhetnek, fogadhatják a magyar nyelvterületről érkező kollégákat. A Sajtóház kulturális rendezvényeire minden érdeklődőt szívesen látnak majd.

A befejezés előtt álló Sajtóház konkrét hasznosítási lehetőségei képezik a pénteken Kovászna Megye Tanácsának üléstermében tartandó konferencia témáját. Előzőleg a résztvevők megtekintik a Sajtóházat.

Könyvbemutató

A konferencia köré több kísérőprogramot szerveztek. Az alkalomra jelent meg az Egyesület kiadásában Galbács Pál ötlete nyomán Szekeres Attila által szerkesztett Kárpátországi téridő – Nagyjaink Szent Istvántól Kányádi Sándorig című kötet, melynek szerzői Erdélyből, Magyarországról, Felvidékről, Vajdaságból, Szlovéniából verbuválódtak, de van köztük a Székelyföldről Ausztriába vagy a távoli Hawaii-szigetekre, illetve a Partiumból Ausztráliába elszármazott újságíró is. A könyv borítótervét Léphaft Pál neves vajdasági karikaturista, grafikus készítette, műszaki szerkesztését a kézdivásárhelyi Szabó Kriszta végezte.

A szerkesztő előszavában megállapítja, a kötetbe szerkesztett, korokat és határokat átszelő írások ismételten bizonyságot tesznek arról, hogy mi, magyarok szétszabdaltságunkban is együvé tartozunk, közös a nyelvünk, kultúránk, történelmünk. S ezt még a kissé pesszimista látásmódú Bözödi György szociográfus író megállapításával is igyekeznek igazolni: „Talán őrszemek vagyunk most is, nem az elválasztó hegyek átjáróit őrizzük az ellenségtől, hanem az egyetemesebb, emberibb eszméket. Helyzetünk talán csak a Gulliveré az óriások országában: nem mi lettünk kisebbek, hanem a körülöttünk levő világ vesztette el emberi arányait.”

A könyvet pénteken 18 órakor mutatják be a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. A jelen lévő tucatnyi társszerző között ott lesz az Ausztráliában élő Józsa Erika és a budapesti Csermák Zoltán is.

Filmvetítés, díjátadó

Szombaton 17 órakor a sepsiszentgyörgyi Művész moziban filmvetítéssel egybekötött díjátadó rendezvény lesz. A belépés ingyenes. Láthatók lesznek a SZMÚE Voltunk, vagyunk, leszünk című, magyarok a román nemzetállamban témájú filmpályázatára beérkezett alkotások közül a díjazottak. A kisfilmek „a soha nem mások rovására, hanem saját nemzetünk érdekében akarunk magyarként élni a Kárpát-medencében” gondolatkör jegyében születtek. Első díjat a sepsiszentgyörgyi Kátai Edit és Petke László Úzvölgyi mementó című, a temetőfoglalást követő tiltakozó megmozdulásoknak emléket állító, az elhangzott véleményeket csokorba kötő alkotása nyert. Második a hajdúböszörményi Rózsa Gábor Ősök hívása, harmadik a győri Áder Bálint Magyar harc Erdélyben címet viselő kisfilmje. A sepsiszentgyörgyi Klárik Loránd Puki bácsi és a Mesekaláka című alkotása különdíjat kapott. Jelen lesz Demián József Ausztráliában élő filmrendező, operatőr, forgatókönyvíró, producer, egyetemi tanár, a zsűri elnöke, valamint Galbács Pál szerkesztő, operatőr, a SZMÚE tiszteletbeli elnöke is.

Az újságírók Szent László nyomába erednek. Jánó Mihály művészettörténész vezetésével Szent Lászlót ábrázoló freskókat tartalmazó sepsiszéki műemlék templomokat – Kökös és Kilyén unitárius, valamint Gidófalva református istenházát – tekintenek meg.