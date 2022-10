Mese mindenhol

A sepsiszentgyörgyi járóbeteg-rendelő folyosóján is mondtak mesét. A szerző felvétele

A magyar népmese napján Sepsiszentgyörgyön több szokatlan helyen is mesét olvastak fel a társulat tagjai az épp ott tartózkodóknak: néhány iskolában a gyermekeket lepték meg, de vittek egy kis varázslatot a megyei kórházba – ahol többször megfordultak –, a polgármesteri hivatalba és a megyeházára is, és még a városi buszjáratok közönségének is eszébe juttatták, hogy volt – van – nekünk egy Elek apónk, aki éppen 163 éve született, és sok-sok népmesét gyűjtött össze kicsiknek és nagyoknak máig tartó örömére.

Voltak ezenkívül törzsközönségnek szánt programok is, amelyeket a Guzsalyas Alapítvánnyal együtt szerveztek meg a Cimborák: szabadtéri kiállítás a tavalyi Csillagszemű rajzpályázat díjazott alkotásaival (ez október 27-éig látható az Erzsébet park felső sétányán), este pedig háromórás mesefonásra hívták azokat, akik el akarták mondani kedvenc meséjüket és meg akarták hallgatni a másét.