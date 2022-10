Utcakeresztelőt kér Szotyor

Miklós András elmondta: Cserey Zoltán és Kisgyörgy Zoltán dolgozataiban is megjelennek a régi szotyori utcanevek, amelyeket a település 70–80 éves lakói használnak még, a fiatalok azonban nem is ismerik ezeket, pedig kár lenne, ha feledésbe merülnének; ezért kéri az „utcakeresztelőt”.

Az ötletet Antal Árpád András polgármester „teljes mellszélességgel” támogatja, de arra is felhívta a figyelmet, hogy az utcanévadás miatt minden helybeli lakosnak ki kell cserélnie a személyazonossági igazolványát, és az ott működő cégek papírjain is mind módosítani kell a lakcímet. Ha ezt a szotyoriak vállalják, akkor el lehet indítani a folyamatot – közölte.

A hivatalos iratokban jelenleg csak számmal jelölt szotyori utcák amúgy is megváltoznak majd, az önkormányzat augusztus végén úgy határozott, hogy a gázvezeték lefektetése után korszerűsíteni fogja a zömmel még kövezett utcákat. A tanács ülésein a közigazgatásilag Sepsiszentgyörgyhöz tartozó falvak (Szotyor és Kilyén) képviselői is részt vesznek, olykor hozzá is szólnak a napirendre tűzött kérdésekhez, szavazati joguk azonban nincs.