Országos sztrájk, polgári engedetlenségi akció, virrasztás, élőlánc, tüntetés – tegnap délelőtt Budapesten és vidéken is tiltakozások indultak. A tanárok, a szülők és a diákok is változást szeretnének.

Tegnap reggel országos sztrájk indult a magyarországi iskolákban. A megmozdulásokat eredetileg a két szakszervezet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és a Pedagógusok Szakszervezete együtt szervezte, de az utóbbi végül visszalépett, mert szerintük túl kevés idejük maradt a kivitelezésre. A PDSZ azt javasolta, hogy szerdán mindenhol az országban legyen egységes sztrájk, amihez sok iskola csatlakozott. A PDSZ országos választmányi tagja a Telexnek tegnap délelőtt azt írta: náluk eddig 13 ezernél is több pedagógus jelezte a csatlakozását. A részvétel megközelítheti a tavaszi országos sztrájkot, amelyen körülbelül 28 ezer pedagógus tiltakozott.

A sztrájk mellett számos iskolában polgári engedetlenségi akciót is hirdettek, a Tanítanék Mozgalom tájékoztatása szerint ezt a tiltakozási formát 83 intézményből 947 tanár választotta.

Emellett a fővárosban és vidéken is több szolidaritási akciót tartottak, élőláncot alakítottak többek között Budapest belvárosában, a XVII. kerületben és Csepelen is, Pécsen pedig virrasztást tartottak.

A tanárok és a diákok mellett sok szülő, támogató is utcára vonult, arra a kérdésre, hogy miért döntöttek a tiltakozás mellett, az egyik édesanya azt felelte az Indexnek: Két gyermekem van, a fiam tizedikes, és nincs fizikatanára ebben az évben. A lányom nyolcadikos, most fog középiskolába menni, de nem tudom, hogy lesz-e valaki, aki tanítja. Konkrétan mi is érezzük a problémákat, két családtagom is pedagógus volt, most nyáron, 25 év után mindketten felálltak. A bőrünkön érezzük a gondokat, megcsináltuk a transzparenst, ennyit tudunk tenni.

Budapesten a Vörösmarty Mihály Gimnázium kezdeményezésére a Madách téren flashmobot tartottak, majd a tömeg a Belső-Pesti Tankerületi Központ elé vonult. Ez az a tankerület, amely a tavaszi munkabeszüntetést követően megszigorított sztrájktörvény megszegése miatt nemrég elbocsátotta a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanárait.

A BKV-nál működő Egységes Közlekedési Szakszervezet már hétfőn felszólította a náluk dolgozó hivatásos sofőröket, illetve a főváros utcáin közlekedő civil autósokat, hogy október 5-én és 14-én, a pedagógussztrájk napjain délben dudaszóval fejezzék ki szolidaritásukat.

A délelőtti élőlánchoz csatlakozott több politikus, többek között a momentumos Orosz Anna, a párbeszédes Jámbor András, valamint Horváth Csaba, a XIV. kerület polgármestere is. „Szülőként felháborítónak tartom azt, hogy ma a közoktatásban a tanárokat sem erkölcsileg, sem anyagilag nem becsülik meg” – hangsúlyozta a politikus.

A munkabeszüntetés után délután is folytatódtak az akciók, a két nagy pedagógus-szakszervezet az Alapvető Jogok Biztosa fővárosi, illetve vidéki kirendeltségeinek nyújtja be az összegyűjtött panaszokat, hogy felhívja a helyi problémákra a figyelmet.

Délután 5 órára a Jászai Mari térre hirdettek tiltakozást gimnazisták, amely során lezárták a Margit hidat is, 19 órától a Kossuth téren a Tanítanék Mozgalom és a noÁr rendezett szolidaritási koncertet a tanárokért. (Index.hu)