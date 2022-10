A középajtaiakat ismételten hátrányos helyzetbe akarja hozni a nagyajtai Kriza János Általános Iskola vezetése. Számtalan apróbb-nagyobb közéleti sérelmet tudnak elmondani – rengeteg panaszuk van az önkormányzat vezetésére –, de mind közül számukra a legfájóbb: úgy érzik, most a neveléshez, oktatáshoz való jogtól is megfosztanák a falu népét. Az iskola felső tagozatát tavaly hozott tanácsi határozattal jóformán teljesen megszüntették, idén pedig az óvodát sorvasztják azáltal, hogy a huszonnégy gyermekre mindössze egy óvónőt alkalmaznak – állítják a falu szószólói. Az iskola vezetősége és a megyei tanfelügyelőség is cáfolja, hogy a kis közösség ellen lennének, mindössze arról van szó, nem jut arra, ami járna, de még az is meglehet, néhány héten belül óhajuk teljesül – kaptuk válaszul.