A kovásznai Deák Gellért Gedeon arany minősítésű oklevelet kapott Vass Csaba: Amikor egyedül vagy és Nemes Nagy Ágnes: A Szomj című versének színvonalas előadásáért, ugyanakkor a zsűri Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára című verséhez készült kisfilmjéért különdíjjal is jutalmazta őt a versklip kategóriá­ban. A szászrégeni Mester Zsolt ezüst minősítésű oklevéllel térhetett haza Kányádi Sándor Fekete-piros című versének előadásáért és Gyóni Géza: Csak egy éjszakára című versklipjéért.

Deák Gellért Gedeon lapunknak elmondta: „Felemelő érzés volt számomra, hogy alkalmam nyílt színpadra állni a Nemzeti Színházban. Kisvárosi ifjúként mindeddig csak álmodozhattam arról, hogy valaha élőben is találkozhatok azokkal a csodálatos művészekkel, akiket ez idáig csak a tévéből, közösségi oldalakról vagy a világháló egyéb kínálatából ismerhettem. Megtiszteltetés és ugyanakkor kihívás is volt számomra, mert bizonyítani akartam. Bizonyítani az elbíráló szakembereknek, a sok embernek, aki hisz bennem és nem utolsósorban magamnak, hogy képes vagyok helytállni erdélyi ifjúként is a világot jelentő deszkákon. Talán különös és számomra is szokatlan, de ez alkalommal nem az az érzés töltött el, mint más versenyek alkalmával. Tisztában voltam vele, hogy mind a 25 versenyző, aki továbbjutott a döntőbe, nagyon jó és kiváló képességekkel rendelkezik, épp ezért nem versenytársakként néztem rájuk, sokkal inkább rokonszenvet és örömet éreztem minden egyes jó produkció után, boldogan szívtam magamba minden kis irodalmi morzsát” – magyarázta.

„Mindaz, hogy most a Nemzeti Színház színpadára léphettem, nem jöhetett volna létre a tanító nénim, a magyartanárnőm és a diákszínpad vezetőinek segítsége nélkül, akik fáradhatatlanul csiszolták talentumaimat és egyengették utamat diákéveim során, de elmondhatom, hogy a mai napig is bátran fordulhatok hozzájuk. Ezért hálával tartozom nekik!” – mondta Deák Gellért Gedeon. Azt is hozzátette, hogy Vass Csaba költő, akinek a versét mondta, személyesen is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt, egyik szünet alkalmával pedig lehetősége nyílt vele személyesen is szót váltani. „Amikor azt mondta, hogy megtiszteltetésnek érzi, és köszöni, hogy hűen közöltem mindazt, ami benne megfogalmazódott, akkor már úgy éreztem, hogy csak ezért is megérte itt lennem” – mesélte az ifjú versmondó.