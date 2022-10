Viseljük gondjukat az áttelelő madaraknak, gólyáknak

Mint arról lapunkban beszámoltunk, a Gdańsk környékéről útnak indult és vélhetően elfáradt gólya pihenni szállt le vidékünkön, a Rara Avis egyesületnél eltöltött idő alatt azonban sikerült megerősödnie. Néhány napig zárt helyen tartották, hogy tudjon megnyugodni, rendszeresen etették és itatták, majd kiengedték, hogy útra kelhessen, ha szeretne – idézte fel lapunknak Kelemen László egyesületi elnök. Úgy véli, a fiatal egyednek sikerült egy kisebb csapathoz csatlakoznia és elrepült, ezt megelőzően még egy-két napig vendéglátói fölött körözött. A szakember elmondta, a vándormadarak vonulása július végén – augusztus elején megkezdődik, október 10–15-én elhagyják térségünket a legutolsó fecskék is. Utóbbiakról több jelzést is kaptak a napokban, hogy látták még fészkeik körül, ezért Kelemen László hangsúlyozta: a jó idő kedvez a vonulásuknak, vélhetően nem maradnak itt. Egy hirtelen jövő lehűlés, fagy miatt rendszerint táplálék, azaz repülő rovarok nélkül maradnak, ami elhullásukat okozhatja. Megjegyezte azt is, a fecskék a hideg miatt is használják fészküket, fiókáikat pedig nem hagyják hátra. Érdekességként fűzte hozzá: a fecskék az Afrikáig tartó utat rövidebb idő alatt teszik meg, mint a gólyák.

Az a gólya, amely eddig nem hagyta el térségünket, az már nem is fog elrepülni – szögezte le a madárvédő, aki örömmel nyugtázta, hogy ezekről az egyedekről – de más, sérült vagy gondozásra szoruló madarakról is – rendszeresen tájékoztatják szervezetüket a háromszékiek. Ilyen esetben a bejelentővel tartják a kapcsolatot, rábízzák a madár etetését és követik állapotát. Mindaddig, amíg nincs fagy, nagy hótakaró, a gólya bőségesen talál élelmet és a hideget is tűri – hívta fel a figyelmet Kelemen László. A hátramaradó gólyák rendszerint kevesebbet mozognak, hogy kevesebb energiát használjanak el, a kémények melege rendszerint a háztetőre csalja őket, és ha ott tartózkodnak, azt jelenti, repülni is tudnak, így nincs szükség különösebb emberi beavatkozásra. Amennyiben a földön van, és közeledésünkre sem távozik, akkor már gond van – mutatott rá. Nagy hidegben, kemény fagyok idején az egészséges és a sérült áttelelő gólyákat is etetni kell, a szakember pedig azt ajánlja: mindig ugyanaz a személy lássa el élelemmel a madarat, naponta egyszer, az eledelt és vizet is mindig ugyanarra a helyre tegye ki. Ne közelítsük meg túlságosan, és az etetés is mindig távolabbról történjék – javasolta. Felhívta a figyelmet arra is, hogy mindaddig folyamatosan kell gondoskodni a táplálékról és folyadékról a gólyák számára, míg az időjárás jobbra nem fordul.

Kelemen László beszámolt arról is, az utóbbi években több olyan vonuló madárral is találkoztak Háromszéken, melyek próbálkoznak az átteleléssel, „ez jelzés, hogy valami változik a térség klímájában” – vélekedett.

A Rara Avis madárvédelmi egyesület az utóbbi három hónapban összesen 130 madárról gondoskodott, volt köztük galamb és vándorsólyom is. „Ápoljuk, etetjük őket, a cél pedig az, hogy minél hamarabb visszaengedjük a természetbe” – mutatott rá Kelemen László. Az egyesület továbbra is várja a madarakkal kapcsolatos jelzéseket, észrevételeket a 0722 313 371-es telefonszámon, illetve a rara-avis@freemail.hu e-mail-címen.