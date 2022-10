Viszonylag sok útlevélkérelmet rendezett a prefektúra alárendeltségében működő közszolgálat, az igénylések több mint fele a megyén kívülről érkezett – ismertette sajtóértekezletén Ráduly István. A prefektus ugyanakkor nyugtázta, hogy a nagyobb terheltség ellenére az osztály működése zökkenőmentes volt, illetve jelenleg is az.

A féléves összesítés szerint az Alina-Dana Ioniță rendőrbiztos által vezetett szolgálatnál 9736 kérelmet vettek át. Ezek közül 9089 egyszerű elektronikus útlevélre és 647 egyszerű ideiglenes, egy évig érvényes úti okmányra vonatkozott. A kérések közel felét (4363) más megyékben lakó személyek nyújtották be – ismertette a prefektus. A letett dossziékból összesen 9278 kérelmet dolgoztak fel és oldottak meg, ezek közül 4726-ot a megyeszékhelyen vettek át, 4038 az ország más megyéiből érkezett, illetve 514 kérést Románia külföldi diplomáciai és konzuli képviseleteitől továbbítottak a háromszéki hivatalnak. A feldolgozott kérelmek eredményeként összesen 3308 útlevelet adtak át a kérelmezőknek a kiszolgálópultnál: 2783 elektronikus útlevelet és 525 ideiglenest, ezeken kívül 1327 elektronikus útlevelet juttattak el a tulajdonosoknak futárszolgálat útján. A prefektus azt is elmondta, hogy a hatályban lévő rendelkezések szerint az útlevéligénylést az ország bármely megyéjében vagy bármelyik román külképviseleten be lehet nyújtani, ám a kérelem feldolgozását az az osztály végzi el, ahol a kérelmező lakhelye van. A passzus kibocsátása viszont az igénylés helyszínén történik.

Az igénylések viszonylag magas számáról a kormányhivatal vezetője elmondta: az okok között biztos ott van, hogy az előző két évhez képest idén az emberek már tömegesen döntöttek a külföldi nyaralás, utazás mellett, emiatt nőtt meg az útlevélkérelmek száma. Újságírói kérdésre kifejtette: a szomszédos országban kitört háború is hozzájárulhatott az igénylések számának megugrásához, valamint az is, hogy egyes megyei közszolgálatok annyira le voltak terhelve – főképp a tavaszi hónapokban –, hogy sokan a háromszékihez fordultak, mivel itt rövidebb volt a várakozási idő. Utóbbi kapcsán egyébként a prefektus kijelentette, örömükre szolgál, hogy jelenleg az útlevélosztályon elenyészően rövid a várakozási idő, online előjegyzés gyakorlatilag a következő napra lehetséges, az útleveleket a törvény által meghatározott határidőn belül állítják ki.