A határvillongás nem új keletű szó, hosszú múltra tekint vissza tájainkon is. Errefelé az 1848–49-es forradalom után sok addig föld nélküli szolganép, jobbágyok, béresek, napszámosok kaptak egy-egy megművelhető területet, szomszéddá válva a mezőn is. Ezek az emberek valamikor egy csűrben csépeltek, de ha az egyikük a parcellák között kijelölt választóvonalat véletlenül vagy tudatosan megsértette – „elszántotta” –, az bizony olykor konfliktusokhoz vezetett. Előkerültek a vasvillák, kaszák is, ez volt a határvil­longás.