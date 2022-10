Az utca hangja

MOLNÁR JULIANNA, Kilyén. Pár napja ugyanebben a rovatban szóvá tettem, hogy hirtelen 300 lejes villanyszámlát kaptunk a korábbi legtöbb 130 lejes számlák után, amit nem értettem, és sokalltam is. Utólag valaki elmagyarázta nekem, hogy a következő hónapban helyreáll az egyensúly, és akkor majd kevesebbet kell fizetnünk, úgyhogy elnézést kérek, ha valakit megbántottam, nem állt szándékomban.

N. N., Kilyén. A mi falunkban olyan rossz a mobiltelefon-hálózat, hogy sokszor nem is tudjuk, melyik sarkába álljunk a háznak, hogy halljuk egymást a beszélgetőtársunkkal. Szaladgálunk az udvaron ide-oda, de még ott is meg-megszakad az összeköttetés, ahol adott pillanatban jónak tűnik. Manapság sokan élnek távolabb a családtól, ezért nem mindegy, hogy tudunk-e egy nyugodt szót váltani a más megyékben vagy országokban levőkkel, és nagyon bosszantó, ha sorozatosan nem sikerül. Egyszer elmentünk a telefontársasághoz, azt mondták, gyűjtsünk 100 aláírást, mert erősítőre van szükség. Hát nem tudom, van-e annyi előfizetője ennek a cégnek a faluban, de ahányan vagyunk, azok mind rendesen fizetjük a bérletet, és amikor megkötöttük, senki nem mondta, hogy csak bizonyos létszámon felül jár hozzá megfelelő térerő is.

T. T., Sepsiszentgyörgy. A Nap utca egy hat házszámot számláló, csendes, eldugott hely. Ehhez képest szerencsés helyzetben van, mert a napokban nekifogtak a javításának, csöveket, homokot hoztak a helyszínre. De így is csendes maradt. (A zajosabb útjavítási munkálatok a szomszédos Rózsa utcában folynak nagy erőkkel.) Éppen napi köreimet róttam a hétfő esti szürkületben, amikor mit látnak szemeim, egy szekér hajt be a kavicsos utcába, lapátok kerülnek elő, s kezdődik az önkéntes munka, egy idősebb ember vezényletével két fiatalabb legény hányja fel a senki homokját a járműre. Gyorsan és ügyesen dolgoztak, kár, hogy nem vette őket észre senki illetékes...