Őrtűzgyújtás Székelyföld autonómiája napján

Kulcsár-Terza József úgy vélte, a háború által terhelt időszakban most még nagyobb szükség van arra, hogy a magyar közösség egységet mutasson fel, kifejezze igényét Székelyföld autonómiája iránt, amely álláspontja szerint a szülőföldön való megmaradás záloga. Úgy fogalmazott, „az elmúlt száz év elegendő bizonyítékkal szolgált arra nézve, hogy a román hatalom mindig is gyarmatként tekintett Székelyföldre, annak lakóit másodrendű állampolgárokként kezeli, sőt, legújabban nemzetbiztonsági kockázatnak minősíti. Ez ellen tiltakoznunk kell, és egyben felhívni az emberi jogokra egyébként oly érzékeny személyek, valamint civil és politikai szervezetek figyelmét arra, hogy a Kárpát-medence anyaországon kívülre szorult legnagyobb nemzeti közösségének helyzete távolról sincs rendezve, még ha mások ennek ellenkezőjéről igyekeznek is meggyőzni a világ közvéleményét” – szögezte le. Ennek egyik eszköze a Székelyföld autonómiájának napján gyújtott őrtüzek sokasága, ezért a parlamenti képviselő arra buzdít mindenkit, aki népe és hazája iránt felelősséget érez, hogy vegyen részt a lakóhelyéhez legközelebb eső őrtűzgyújtáson, „hogy ebben a formában is egyértelművé tegyük Székelyföld autonómiája iránti igényünket és elkötelezettségünket, kifejezve ezzel, hogy a minket megillető jogainkról nem mondunk le, azokért küzdeni fogunk” – összegzett Kulcsár-Terza József.