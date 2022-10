ALZHEIMER KÁVÉZÓ. A Dia­kónia Keresztyén Alapítvány szervezésében Sepsiszentgyörgyön a református vártemplom gyülekezeti termében pénteken 18 órától az Alzheimer Kávézóban Motivált mozdulat – a zene gyógyító ereje címmel Kovács Erzsébet mozgásfejlesztő pedagógus (konduktor) tart előadást.

XVII. Dénes István-emléktúra

A baróti Elveszett Világ Természetvédelmi, Turista és Barlangász Egyesület idén is megszervezi a Dénes István-emléktúrát. Az október 29-re tervezett emléktúra úti célja: Ürmös–Tolvajos cseppkőbarlang–Alsórákos. Túravezető: Urák János. Találkozó 8.30-kor Ürmös központjában, ahonnan a Katlanszáda völgyén, a Darázskő-forrás érintésével, balról kerülik meg az ürmösi Fekete-hegyet (967 m) és ereszkednek be a Tolvajos csepkőbarlanghoz. Az utat a Tepe-patak völgyének nyugati oldalán, a Sólyomkő és a Durdulya szikláit érintve folytatják az Olt rákosi szorosáig, illetve Alsórákosig, ahonnan a késő délutáni vonattal érkeznek vissza Ürmösre. Az emléktúra utolsó állomása a baróti református temető, ahol a néhai barátra, Dénes István geológus-barlangkutatóra emlékeznek. A túra gyalogos részének becsült hossza 19 km, alkalmas időjárás esetén szalonnasütésre is sor kerül. Minden korosztály képviselőit várják, a 14 éven aluliak csak felnőtt kísérő társaságában vehetnek részt. A részvételi szándékot előzetesen Demeter Zoltánnál, a 0746 089 140-es telefonszámon kell jelezni.

A hónap műtárgya, kamarakiállítás, ingyenes tárlatnézés

Október 27-én, csütörtökön 17 órától kerül közszemlére az október hónap műtárgya Sepsiszentgyörgyön a Lábas Ház földszinti termében. A történelmi gyűjteményből kiválasztott műtárgy az Ezredéves Országos Kiállítás témájára épülő kamarakiállítás részeként látható, melynek kurátora Tóth-Bartos András történész.

Ezen a napon 16 és 19 óra között ingyenesen tekinthető meg a Lábas Ház Pincegalériájában Gerber Pál Ami lehúz és ami fölemel című tárlata, illetve az emeleti termekben a tavalyi Székelyföldi Grafikai Biennálé fődíjasának, Mettrai Pongchomporn thaiföldi képzőművésznek a kiállítása is.

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGY. A Művész mozi műsorán ma. 16.45-től Kardfog kapitány és a mágikus gyémánt (románul beszélő), 17 órától Szabadság, szerelem (angol feliratos), 18.30-tól A játszma (román feliratos), 19 órától Beugró a paradicsomba (magyarul beszélő), 20.30-tól Ahol a folyami rákok énekelnek (román feliratos) és 20.45-től magyarul beszélő.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Vigadó moziban ma 19 órától a nagyteremben Fazakas Péter A játszma című filmjét vetítik 16 éven felülieknek. Jegyár: 10 lej.

Bábszínház

VAKÁCIÓS ELŐADÁSOK A CIMBORÁKNÁL. A Ha Szent György lehetnék... című zenés, maszkos bábjátékot ma 18 órától és 27-én, csütörtökön 11 órától játsszák Sepsiszentgyörgyön a Cimborák Bábszínház stúdiótermében. Rendezte Vajda Zsuzsanna Blattner Géza-díjas művész, ajánlott életkor: 6+. Érdeklődni, jegyet foglalni a 0755 335 400-as telefonon, Csüdöm Eszternél lehet, jegyváltás az előadások előtt fél órával a helyszínen. Egy jegy ára 10 lej.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház a nagyteremben október 29-én, szombaton 19 órától a Jógyerekek képeskönyve című előadását játssza Hegymegi Máté rendezésében. Korhatár: 18+.

Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro oldalon kaphatóak. A jegyiroda hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig tart nyitva, előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyitnak.

Zene

ZONGORAHANGVERSENY. Október 27-én, csütörtökön 18 órától az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám) fellép Nicolae Dumitru bukaresti zongoraművész. Műsoron: Jean-Philippe Rameau-, George Enescu-, Maurice Ravel-művek. Jegyek elővételben is kaphatók a központ székhelyén naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 20 lej.

Üveghang Akadémia 7. Folytatja zenei oktatássorozatát a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet, amelynek meghívottja a Kaganovskiy Duó lesz. Az előadásra október 28-án 18 órakor a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban kerül sor. Témája a hegedű művészete, egy újfajta virtuozitás születése, a hegedűkészítés alapjai, történelmi háttere, és gyakorlati bepillantás műhelytitkokba: egy Artur Kaganovskiy által készített hegedű, brácsa és cselló bemutatása, valamint összehasonlítása egy 1720-as Carlo Antonio Testore-hegedűvel.

Tánc

A BEKECS NÉPTÁNCSZÍNHÁZ legújabb előadása, Örkény István Tóték című tragikomédiájának néptáncszínházi feldolgozása lesz látható november 2-án 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színházban. Jegyek a központi jegyirodában válthatók: 25 lej a teljes értékű jegy, 15 lej a kedvezményes jegy diákoknak és nyugdíjasoknak. Az előadás megtekintése 14 éven aluliak számára nem ajánlott.

TÁNCTANFOLYAM. Argentintangó-tanfolyam indul kezdők számára Sepsiszentgyörgyön. Foglalkozás minden csütörtökön. Jelentkezni a 0740 254 545-ös telefonon lehet.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától Reggeli ima, 6.15-től Zsolozsma – reggeli dicséret, 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7.05-től Ima a hivatásokért, 8 órától szentmise Szárhegyről, 8.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Röviden

VIRÁGVÁSÁR SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A szeretteik emlékét ápolni vágyóknak, de az őszi virágok kedvelőinek is szól a sepsiszentgyörgyi virágvásár a város főterén, amely november 1-jéig tart.

CSEREBEREKLUB ÉS HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban ma 16 órától a Cserebereklub, 18 órától az alagsorban a Humorpince várja az érdeklődőket, szórakozni vágyókat.

JOGI SZOLGÁLAT. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között szerkesztőségünkben személyesen fogadja a jogi tanácsra szorulókat. A szolgáltatás ingyenes.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. (telefon: 0267 313 513), Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.