Bábos képzés jövendőbeli pedagógusoknak

Kulturális alapértékeink továbbadása, a népi gyermekjátékok, népmesék és mondókák átörökítése céljával hívott életre az előző hetekben közös projektet a Sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola, a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző, illetve a gyergyószentmiklósi HalVirág Egyesület. Utóbbi szervezet az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalnál pályázott és nyert támogatást a hiánypótló képzés megszervezésére, így a leendő pedagógusok szakemberektől tanulhatták el egyebek mellett a bábozás fortélyait is.

A hármas partnerség kapcsán Nagy Tünde projektvezető, a művészeti és népiskola munkatársa lapunknak elmondta, az a cél vezérelte őket, hogy a pedagógusképző diákjainak megtanítsák a népi gyermekjátékokat, mondókákat és a bábozást, a különböző műhelymunkákat Benkő Éva, István Ildikó, Mihály Pál, Lőrinczi Zsolt, valamint Borsos Virág és Lung László Zsolt vezette. Az egy héten át tartó tanulást csernátoni táborozás követte, ennek keretében diákok és tanáraik intenzív bábszínházas felkészítőn vehettek részt. Az ismeretek elmélyítésére egy magyar, egy román és egy szász népmese feldolgozása, dramatizálása biztosított lehetőséget, sőt, a diákok maguk készítették el a szükséges bábokat is. Így született meg két kis előadás, melyet első körben a csernátoni gyermekek láthattak, e hét elején pedig a kézdivásárhelyi Vackor Óvoda közel 80 növendékét is megörvendeztették vele. A bábozás fortélyain túl a tanítóképzős diákoknak esélyük volt megtapasztalni, érzékelni azt is, miként reagál a gyermekközönség a bábelőadásokra, a HalVirág bábszínház ugyanis a csernátoni gyermekeknek játszotta egyik darabját a tábor idején.

Nagy Tünde rámutatott, azt tervezik, hogy az előadásokat a következő időszakban máshol is bemutatják majd, a hosszú távú cél pedig az, hogy a tanítóképzőben létrejöjjön egy bábos csoport, hogy a leendő tanítókat, óvónőket arra sarkalják, hogy munkájuk során bátran használják a népi gyermekjátékokat, mondókákat, meséket, hiszen ezekkel tudják igazán megszólítani, megfogni a gyermekeket – vélekedett. Hozzáfűzte, a projekt lezárásaként egy interjú alapú kisfilm is születik, ezzel dokumentálják tulajdonképpen a képzés folyamatát.

A projektvezetőhöz hasonlóan Gáj Nándor, a művészeti és népiskola vezetője is azt tapasztalta, a Bod Péter Tanítóképző egész közössége nyitott volt az együttműködésre, örömmel fogadták a felkészítőket, diákok és tanárok aktívan kivették részüket a munkából, annak ellenére is, hogy a tevékenységek részben a vakáció idején zajlottak. Leszögezte, intézményük egyik küldetése, hogy kulturális alapértékeinket továbbadja, ezért gondoltak arra, hogy a következő pedagógusnemzedékkel ismertetik meg a népi gyermekjátékokban, a népmesékben, mondókákban rejlő kincseket, lehetőségeket, melyeket munkájuk során saját közösségeikben örökíthetnek majd tovább a következő generációknak.