Ahogy korábban, idén is megvendégelik a hajléktalanokat. Albert Levente archív felvétele

A szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi önkéntesei 2017-ben csatlakoztak a római katolikus egyház szegények világnapját érintő felhívásához, minden évben aktívan készültek erre a napra, s mivel a koronavírus-járvány idején csak szerényebben tudtak tevékenykedni, úgy döntöttek, idén egy átfogó program révén támogatják a rászorulókat. Székely Róbert programkoordinátor lapunknak elmondta, azt tervezik, hogy önkénteseikkel 24 órán át tevékenykednek, szombat éjjeltől vasárnap éjfélig. Kiemelt momentuma lesz a megmozdulásnak a történelmi egyházakkal közösen szervezett gyűjtés: a sepsiszentgyörgyi templomok bejáratánál a vasárnapi istentiszteletet, illetve misét megelőzően a szervezet önkéntesei alapélelmiszereket gyűjtenek, de pénzbeli adományokat is elfogadnak. A termékekből a fiatalok még aznap csomagokat állítanak össze, a begyűlt pénzből is élelmiszert vásárolnak, majd kiszállítják a szervezet nyilvántartásában szereplő nehéz sorban élő családoknak. A megyeszékhelyen 56 családot segítenek ily módon, adományokat visznek a városhoz közeli településekre is.

A máltás fiatalok az Örkőre is kilátogatnak, ahol gyermekfoglalkozásokat tartanak, felkeresik az anyás központot és családokat is, az ott élők számára pedig meglepetéssel is készülnek. Meglátogatják a szervezet által támogatott időseket és a hajléktalanszálló látogatóiról sem feledkeznek meg, utóbbiak számára szentmisével egybekötött ebéden szolgálják fel a töltött káposztát és a muffint, melyet a fiatal önkéntesek készítenek el.

Székely Róbert úgy látja, a szegények világnapja jó alkalom arra, hogy a közvetlen környezetünkben élő nélkülözőkre figyeljünk. Hangsúlyozta, a szeretetszolgálathoz nagyon sok segélykérés érkezik, az esetek zömében pedig nem pénzt vagy ruhát, hanem élelmiszert kérnek az emberek és ez igen fontos jelzés – vélekedett. Sok hasonló eset van, olyanok, melyekről még nem tudunk, és a jelenlegi helyzetben vélhetően még több lesz – fogalmazott, ezért arra kéri a sepsiszentgyörgyieket, hogy aki nehéz helyzetben lévő emberről tud környezetében, az mindenképpen jelezze a szeretetszolgálatnál. Ugyanakkor arra buzdít, ki-ki lehetőségéhez mérten segítse az élelmiszergyűjtést, adományát vigye el vasárnap délelőtt a város templomaihoz.