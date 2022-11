A skate-pályát már le is szerelték

Az egyesület Facebook-oldalán közölte, hogy tízezer lejes büntetést kaptak. „Az elmúlt időszakban többen élvezhették a korcsolyapálya előtt felállított skate-parkot. Az építmény követelményeinek egyelőre ideiglenesen a jégpálya előtti tér felelt meg a kivitelezők szerint is. Sajnos a szerkezet használatával járó zajok zavarónak bizonyultak a közelben lakók számára. Amit teljes mértékben megértettünk és elindítottuk az elköltöztetés folyamatát. A beérkező fenyegető levelek után az önkormányzat közölte a lakótársulással, hogy dolgozik egy új terep előkészítésén, ahova elköltöztethető az építmény” – írták a Facebook-oldalukon, mely szerint ez az ígéret nem volt elégséges, egy lakó feljelentést tett ellenük és eljárás indult. „A városvezetés mindennemű erőfeszítései ellenére és az ügyintézők jóindulata mellett is megkaptuk a minimálisan kiszabható bírságot. Ez az összeg nem áll a rendelkezésünkre, szeretnénk összegyűjteni. Bízunk a városiak jóindulatában” – írják az érintettek, akik egyúttal gyűjtésbe is kezdenek.