Az Egyesült Államok–Wales találkozó elején a tengerentúliak birtokolták többet a labdát, és folyamatosan rohamozták az európaiak kapuját. Az amerikaiak mezőnyfölénye a 36. percben érett góllá, amikor Pulisic passzolt Weah elé, aki higgadtan gurított a bal alsó sarokba. A térfélcsere után megváltozott a játék képe, a walesiek játszottak jobban, és a 64. percben Davies fejesénél kellett nagy bravúrt bemutatnia az amerikaiak hálóőrének. A 82. percben Bale harcolt ki egy büntetőt, amelyet ő maga értékesített. Az utolsó percekben nagy volt az iram, de egyik csapat sem tudta megszerezni a győztes gólt.

Az első keddi mérkőzés szállította a katari vébé első nagy meglepetését, hiszen a hátrányból felálló Szaúd-Arábia egygólos különbséggel nyert a végső győzelemre is esélyesnek tartott argentin válogatott ellen. A találkozó első félidejét a dél-amerikaiak irányították, akik a tizenegyesből szerzett gól mellett további három, les miatt meg nem adott találatot is jegyeztek. A fordulás után következett a hideg zuhany az argentinok számára, hiszen a szaúdiak öt perc alatt két gólt is lőttek, a hajrában pedig riválisuk nem tudott egyenlíteni.

A Dánia–Tunézia párharc első félideje jó iramú volt, az afrikaiak lesgólig jutottak, az európaiak viszont nem tudták megbontani ellenfelük jól záró védelmét. A fordulás után a dánok is szereztek egy lesgólt, majd szintén hozzájuk fűződik a meccs legnagyobb ziccere: egy szögletet követően a skandináv csapatból, a csereként beállt Cornelius centikről fejelt a kapufára. A hajrában Tunézia hősiesen harcolt a döntetlenért, és végül igazságosnak tűnt a pont­osztozkodás.

Eredmények: * B-csoport: Egyesült Államok–Wales 1–1 (gólszerzők: Weah 36., illetve Bale 82. – tizenegyesből) * C-csoport: Argentína–Szaúd-Arábia 1–2 (gsz.: Messi 10. – tizenegyesből, illetve al-Sehri 48., al-Davszari Sz. 53.) • D-csoport: Dánia–Tunézia 0–0.

A mai program: * E-csoport: Németország–Japán (15 óra), Spanyolország–Costa Rica (18 óra) * F-csoport: Marokkó–Horvátország (12 óra), Belgium–Kanada (21 óra). (tibodi)