Tulajdonképpen rég ismerjük egymást S.-sel, mielőtt lebénult volna fél oldala, rendszeres látogatója volt a kulturális rendezvényeknek. Addig is, azóta is csupán köszönő a viszonyunk, mint mindenkivel, aki az ilyen eseményeket beiktatja szabad idejébe, tulajdonképpen egy család vagyunk, hozzá még nem is túl népes, hát persze hogy látásból mindannyian ismerjük egymást, talán jobban is kellene, nekem elég rossz a névmemóriám, talán emiatt a köszönésnél nem tudok tovább jutni. S.-sel is így alakult az elmúlt évtizedek során.