Újabb orosz rakétatámadások, áramszünetek Ukrajnában

A kijevi hatósági közlés szerint a fővárosban egy két­emeletes lakóépületet ért találat. Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint egy létfontosságú infrastrukturális létesítményt is eltaláltak az orosz rakéták. Később közölte, hogy az egész fővárosban leállították a vezetékes ivóvízellátást.

Kora délután Ukrajna egész területén légiriadót rendeltek el. Az ukrán légierő előzetes adatai szerint az oroszok legalább 15 rakétát lőttek ki az ország területére. Olekszij Kuleba Kijev megyei kormányzó közölte, hogy lakóövezetet és létfontosságú infrastrukturális létesítményeket értek találatok a régióban. Szavai szerint az egész megyében kimaradt az áramszolgáltatás.

A Kharkiv Today című helyi hírportál közlése szerint Harkiv egyes részeiben sincs áram, leállt a metró és az elektromos közösségi közlekedés, és a mobilkommunikációban is fennakadások vannak. Dnyipropetrovszk, Poltava és Mikolajiv megye helyi vezetői arról számoltak be, hogy napközben működésbe lépett a légvédelem a régióik területén.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester egy tegnap megjelent lapinterjúban nem zárta ki, hogy legrosszabb esetben az ukrán főváros lakosainak egy részét ki kell menekíteni.

Az Ukrajna létfontosságú infrastruktúráját ért orosz rakétacsapások és az áramtakarékosság miatt Klicsko „a második világháború óta a legrosszabb télről” beszélt, mondván, hogy Kijevnek azóta nem volt ilyen „szörnyű tele”. „A fővárosnak néhány óránként le kell kapcsolnia egyes kerületeiben az áramot, különben túlterhelődik a rendszer” – mutatott rá. „Putyin a polgári infrastruktúra megtámadásával arra akarja kényszeríteni az embereket, hogy meneküljenek el a fővárosból. De ennek az ellenkezőjét éri el. Fel kell készülnünk ugyanakkor a legrosszabb forgatókönyvre is. Ez akkor fordulhat elő, ha teljes körű áramszünet lesz, és a hőmérséklet tovább csökken. Akkor a város egy részét ki kell üríteni, de nem akarjuk, hogy idáig fajuljon a helyzet” – fogalmazott Klicsko. Kiemelte: az áramszünet nemcsak a villamos áram hiányát jelenti, hanem azt is, hogy nincs vezetékes vízszolgáltatás és a fűtés is korlátozott.