Célkeresztben az őrkői gyermekek helyzete

Több éve csepeg be az eső a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes és az M Studio közös előadótermébe, az áprilisban megkezdett javítási munkálatok pedig csak rontottak a helyzeten: a teljesen felújított tetőn keresztül a korábbinál is több víz folyik be, jelenleg nem csak az előadótér, hanem a nézőtéri sorok és a földszinti próbatermek is áznak. A helyzet annyira súlyos, hogy az épületben leállt a tevékenység, a Háromszék Táncegyüttes jövő hétre tervezett bemutatóját is halasztani kell, december 6-án tartják csak meg a Tamási Áron Színházban.