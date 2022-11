Több éve csepeg be az eső a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes és az M Studio közös előadótermébe, az áprilisban megkezdett javítási munkálatok pedig csak rontottak a helyzeten: a teljesen felújított tetőn keresztül a korábbinál is több víz folyik be, jelenleg nem csak az előadótér, hanem a nézőtéri sorok és a földszinti próbatermek is áznak. A helyzet annyira súlyos, hogy az épületben leállt a tevékenység, a Háromszék Táncegyüttes jövő hétre tervezett bemutatóját is halasztani kell, december 6-án tartják csak meg a Tamási Áron Színházban.

Az alig tíz éve megépült, de azóta is befejezetlen épületben (jelenlegi nevén Háromszék Táncstúdió) már a kezdetek óta rossz a szellőztetőrendszer, az előadóművészek és a nézőtér számára sem biztosít megfelelő szellőzést, több éve gond a beázás is, de az előadóterem működtetését sem gondolták át a tervezésnél, egyes díszlet­elemeket alig lehet felvinni a szűk lépcsőkön a földszintről az emeletre, a táncosok által használt illemhelyek szellőztetése csak az öltözőkön keresztül lehetséges, mert előbbiek nem rendelkeznek ablakkal – sorolta az indulásból rossz megoldásokat Virág Endre. A Háromszék Táncegyüttes igazgatója elmondta, elődje, Deák Gyula Levente sokszor próbálkozott, hogy az említett gondokat orvosolják, az együttest fenntartó megyei önkormányzat még az ő igazgatása alatt különített el pénzt a Háromszék Tánc­stúdió javítási munkálataira, amelynek kivitelezését egy bákói cég nyerte el, a beruházás értéke 400 ezer lej. Ez tartalmazza a tető felújítását, a megfelelő szellőztetés megoldását és az épület színház felőli külső oldalán a tervben szereplő burkolat elkészítését. A külső szépítés készen van, a szellőztetőberendezés még nem érkezett meg, a tetőzetet kicserélték, de a korábbinál is több víz csorog be az emeletre, onnan pedig már a földszinti termekbe is.

Virág Endre jobbnak látta volna, ha a lapos tető helyett hagyományosat építenek, amelyen lefolyik a víz, és még egy kis raktározófelület is marad, de a tervben továbbra is lapos tető szerepelt, amelyet ki is cseréltek: maradt a szigetelés és a kátránypapír. Hétfőn a helyszínen egyeztettek a cég képviselői, a Háromszék Táncegyüttes igazgatója és gazdasági vezetője, valamint Jakab István Barna, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke, és úgy döntöttek, az új födémet felbontják, és újra ugyanúgy megépítik lapos tetőként az építő költségén.

Megkeresésünkre Jakab István Barna, a Háromszék Táncegyüttest fenntartó megyei önkormányzat alelnöke elmondta: a több mint másfél millió lejes felújításra – tetőjavítás, homlokzatrendezés, szellőztetőberendezés korszerűsítése – vonatkozó szerződést a Háromszék Táncegyüttes a Bákó megyei, onești-i Semarino céggel kötötte meg, a munkálatok kivitelezésének követése az együttes felelőssége. Mivel azonban a kialakult helyzetben Kovászna Megye Tanácsának segítségét kérték, közbenjártak, hogy a finanszírozó, a kivitelező és a megrendelő képviselői egyeztessenek a további lépésekről. Mivel a hétfői helyszínelésen jelen lévő szakemberek megállapították, hogy a kivitelezés nem minden tekintetben történt a tervek szerint, a munkálatokat végző cégre hárul, hogy kijavítsa a hibát a saját költségén – szögezte le Jakab István Barna.

Mindenesetre a Madách Imre klasszikus szövege nyomán Könczei Árpád koreográfussal együtt dolgozó társulatnak jelenleg méltatlan körülmények között kell készülnie a Tragédia című előadás bemutatójára, az alkotócsoportnak is előre nem látott feltételekhez kell igazítania egyes megoldásokat, a bemutatót pedig közel egy héttel el kellett halasztani, ráadásul négy előadás helyett csak kettőre tudott helyet biztosítani ebben az időszakban a Tamási Áron Színház.

Virág Endre elmondta, a próbáknak helyet adó Székely Mikó Kollégiumnak és a Tamási Áron Színháznak köszönettel tartoznak, de köszöni az alkotócsoport, a társulat, a műszak és minden munkatárs megértését is, akik mind azon vannak, hogy az említettek ellenére a bemutatót megtartsák és a közönség számára maradandó élményt nyújtsanak.