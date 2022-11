A szoborállítást dr. Nicolae Enea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) önkormányzati képviselője, a Dr. Benedek Géza Szívkórház orvos igazgatója kezdeményezte. A köztéri emlékmű megvalósítását mind anyagi, mind erkölcsi szempontból számos helybeli román vállalkozó és az ország más vidékein élő üzletember, ügyvéd és hazafi, valamint dr. Nicolae Enea, Ioan Marcel Bocan, Vasile Cătălin Neagovici és Liliana Lungu, a helyi tanács képviselői támogatták.

A november 30-án, szerdán 12 órakor felavatandó mellszobor mérete: 85 × 60 × 50 centiméter, az emlékmű magassága a talapzattal együtt 2,9 méter lesz. A szobor már egy éve elkészült, de az emlékműnek kijelölt hely urbanisztikai státusát rendezni kellett, ezért halasztották mostanra az avatást – tudtuk meg Nicolae Enea doktortól, aki azt is elmondta, hogy a szoborállítás összköltségének mintegy 79 százaléka szponzoroktól érkező támogatásból származik, Kovászna önkormányzata 10 000 lejjel járult hozzá a helyi költségvetésből.

A kovásznai román közösség korábban a Hősök terén Iustinian Teculescu ortodox püspöknek, a vajnafalvi általános iskola udvarán Avram Iancunak, majd 2018-ban a nagyobbik egyesülés centenáriuma alkalmából szintén a vajnafalvi Ifjúsági Parkban Ferdinánd királynak és Mária királynőnek, Iuliu Maniunak és I. C. Brătianunak állított szobrot. Sajtóinformációk szerint Decebalnak is szobrot szeretnének állítani, ugyanis, amint dr. Enea a sajtónak nyilatkozta: „Néhány éve az én javaslatomra avatták fel Avram Iancu mellszobrát Vajnafalván, hamarosan avatjuk Mihai Eminescu költő mellszobrát, és szeretnénk Decebal mellszobrát is elkészíttetni, hiszen ez a három fontos szimbólum van városunkban a román közösség számára.”