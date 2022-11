Napirenden tartják a kétnyelvűséget

A szervezet ügyvezető elnöke szerint az elmúlt két év rányomta bélyegét a kereskedelemben is a kétnyelvűség betartására, háttérbe szorult ez a kérdés. Azt tapasztalták ugyanakkor, hogy az üzleti szféra nyitottabb a nyelvi törvény idevágó előírásainak betartására, könnyebb elérni náluk, hogy a magyar feliratok igényének eleget tegyenek. Sándor Krisztina szerint a vásárlói igényekhez idomulnak például a kétnyelvűség kérdésében is, ezért fontos az EMNT kezdeményezése, mely az anyanyelvhasználatot szorgalmazza a kereskedelemben. Nem egy esetben fel kell hívni a vállalkozások figyelmét, hogy tartsák be a szabályokat. „Folyamatosan oda kell figyelnünk, hogy a székelyföldi nyelvi térkép teljes egészében kétnyelvű legyen” – fogalmazott az ügyvezető elnök, hozzátéve: arra kérnek mindenkit, hogy jelezzék, ha jó és rossz példákat látnak. Utóbbiakkal lehetőséget teremtenek arra, hogy a vállalkozást megkeressék és felhívják a figyelmüket a mulasztásra. (ndi)