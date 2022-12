Támogatják Románia schengeni csatlakozását

Ursula von der Leyent Klaus Iohannis államfő fogadta a Cotroceni-palotában, ahol az EB-elnök megbeszélést folytat az államfővel és Nicolae Ciucă miniszterelnökkel.

Iohannis rámutatott, Románia számít az Európai Bizottság támogatására a schengeni csatlakozás kapcsán: „Sajnos még nem léptük át a célvonalat, de optimista vagyok, hogy megfelelő sebességgel haladunk előre” – tette hozzá.

Az EB elnöke támogatásáról biztosította Romániát. Azt mondta, a Bizottság szakértőinek pozitív eredménnyel zárult vizsgálata is megerősítette, hogy az ország teljesíti a schengeni csatlakozás valamennyi követelményét. „Ezért fáradhatatlanul együtt fogok dolgozni Önnel, elnök úr, és a többi tagállammal, hogy a lehető leggyorsabban megoldást találjunk” – fogalmazott.

Támogatásáról biztosította Romániát a szombaton Bukarestben tartózkodó Orbán Viktor magyar kormányfő is, aki úgy véli, az országot mielőbb be kell fogadni a schengeni térségbe. A Cotroceni-palotában nyilatkozó magyar miniszterelnök elmondta, legutóbb nyolc évvel ezelőtt járt a román fővárosban, s gratulálni szeretne „romániai barátainak” az ebben az időszakban elért fejlődésért. Szerinte ez a fejlődés indokolttá teszi Románia csatlakozását a schengeni térséghez. Hibásnak és korrigálandónak nevezte a román csatlakozást elutasító uniós döntést. Hangsúlyozta, hogy Romániát mielőbb be kell fogadni a schengeni térségbe, és egyben arról biztosította a román felet, hogy ebben a kérdésben számíthat Magyarország támogatására.