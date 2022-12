Földgázbehozatal Azerbajdzsánból

A szállítást a Déli Földgázfolyósón keresztül, a TAP (Adriai-gázvezeték), az IGB (görög–bolgár interkonnektor), valamint Románia és Bulgária nemzeti gázhálózatának igénybevételével bonyolítják le. Az importszerződés a Romgaz és a SOCAR között júniusban meghatározatlan időre megkötött keretmegállapodáson alapul. „A SOCAR-ral kötött importszerződés lehetővé teszi, hogy Románia azeri forrásokból pótolja gázszükségletét, amennyiben importra szorul. A szerződés ily módon mind az ellátásbiztonsággal, mind az energiaforrások diverzifikációjával kapcsolatos stratégiai célkitűzéseknek megfelel” – idézte a Romgaz közleményét az Economedia.ro gazdasági portál.

A román gázszállítási rendszerüzemeltető Transgaz becslései szerint Románia a téli időszakban is képes hazai forrásból fedezni gázszükségletének mintegy 60 százalékát. A feltöltött gáztározókban 3 milliárd köbméternyi tartalékokkal is rendelkezik, ezért a bukaresti kormány azt állítja: Románia gázellátása orosz import nélkül is biztosított. Az azeri importra a fagyos téli időszakokban lehet szüksége az országnak. Ion Sterian, a Transgaz vezérigazgatója korábban rámutatott: ilyenkor Románia több gázt használ el, mint amennyit a gáztározókból és saját termelésből fedezni tud. A tározókból ugyanis naponta legfeljebb 31–31 millió köbméter gázt lehet kivenni, a hazai termelés pedig napi 30 millió köbméter, a gázfogyasztás viszont egyes január-februári napokon a 70 millió köbmétert is meghaladhatja.