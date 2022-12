Nemes Leventét köszöntötték

Egy könyv és egy önálló színpadi produkciónak beillő beszélgetés, így ünnepelte a Tamási Áron Színház Nemes Leventét, nyugalmazott igazgatóját, nyugdíjasként ma is aktív színészét. A rendezvény apropóját az szolgáltatta, hogy napvilágot látott az a rendkívül reprezentatív beszélgetőkönyv, amelyben Nagy. B. Sándor, lapunk munkatársa faggatja a művészt pályájáról, és amely rengeteg képpel mutatja be mindennapinak cseppet sem mondható életútját, no meg az a tény, hogy Nemes Levente hatvan éve áll színpadon, fél évszázada a sepsiszentgyörgyi társulat tagjaként.