Zenés ima az unitárius templomban

Közel tízmillió lejt fektetne be a sepsiszentgyörgyi Közüzemek Rt. a megyeszékhely vízmérő eszközeinek korszerűsítésére; a pénz zöme európai uniós támogatás lenne, de az önkormányzat is hozzájárul 184 ezer lejjel. Ha nyernek, jövő év végéig fel is szerelik az új mérőműszereket.