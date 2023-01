A 46 éves politikus 2012-ben a londoni paralimpián aranyérmet nyert pályakerékpárban, két éve Tokióban pedig megszerezte harmadik ezüstérmét. Bár ezt követően felhagyott az aktív versenyzéssel, közösségi oldalán tett újévi fogadalma szerint megkezdi a felkészülést a párizsi játékokra. Megfogalmazása szerint azért döntött úgy, hogy részt vesz a párizsi paralimpián, mert a sporthoz és a csúcsteljesítményhez való hozzáállása, a bajnoki mentalitás, az új akadályok legyőzésének gondolata mindig is segített abban, hogy önmaga legjobb formáját hozza. Még mindig szívesen emlékszik az első paralimpiai érmére, amelyet négy évvel később Londonban arany­érem követett. Ezek több mint érmek, ezek olyan élmények, amelyek mindig valami többet adtak, kiteljesítették, és megmutatták, hogy nem csak a végeredmény a fontos, hanem a folyamat, az oda vezető út. Most újra el akar indulni ezen az úton. Majd meglátja, hová vezet, de bármi is vár rá a célban, tudni fogja, hogy csodálatos emberek, a családja támogatása és rengeteg pozitív energia vezette végig.