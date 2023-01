Különleges nevek és 342 sepsiszentgyörgyi kisbaba

A polgármesteri hivatal adatai szerint 2022-ben 342 sepsiszentgyörgyi kisbaba született, 27-tel kevesebb, mint egy évvel korábban. A közlemény szerint a megyei kórházban tavaly 1568 születést jegyeztek be, ezek közül 342 kisbaba sepsiszentgyörgyi lakhelyű, 1226 személyt a megyeszékhelyen anyakönyveztek ugyan, de lakóhelyük más településen van. Mint írták, a születések száma augusztusban volt a legmagasabb – 117, a legalacsonyabb pedig májusban, amikor 73 gyermek születését jegyezték be. Ami a keresztneveket illeti, a kisfiúk körében a legnépszerűbb a Dominik, a Bence és a Magor volt, míg a kislányok esetében az Anna bizonyult a legtöbbet iktatottnak. „A tavalyi év legkülönlegesebb névválasztásai a Leo-Eros-Rei, Luca-Nektarios, Ziva-Elektra-Rain, Dennet-Dansu, Ádin és az Amiri” – olvasható a városháza összesítőjében. Kitértek arra is, hogy tavaly 206-an kötöttek házasságot Sepsiszentgyörgyön, nyolccal többen, mint egy évvel korábban. (dvk)