Kéménytüzek Háromszéken

A felügyelőség közlése szerint a tűzesetek ez alkalommal is a kéményseprés elmulasztása miatt következhettek be, korom és más lerakódások gyulladtak be a kéményekben. Emellett visszatérő gond, hogy a füstelvezető rendszereket nem szigetelik megfelelően, illetve gyúlékony anyagokat helyeznek el a közelükben. A hatóság több ajánlást is megfogalmaz, ezek szabályok, amelyek betartásával megelőzhetőek a hasonló esetek. Ezek szerint kötelező a kéményeket szakemberekkel ellen­őriztetni, rendszeresen takarítani kell, és az esetleges sérüléseket is ki kell javíttatni. Tilos a háztető gyúlékony elemeit a kéményekkel összeépíteni, illetve utóbbit lehetőleg égésálló anyaggal kell szigetelni, valamint gondoskodni kell arról is, hogy a fala megfelelő vastagságú legyen, mert csak így képes a gyúlékony tetőrészektől a hőt távol tartani.

Ajánlott továbbá, hogy a kémény tetőtéri/padlási részét vakolják, illetve meszeljék le, mivel így könnyebben észre lehet venni, ha repedések keletkeznek, ami minden esetben fokozott tűzveszélyt jelent. Ajánlott továbbá a kémények kimeneti nyílását ráccsal ellátni, hogy a felröppenő szikrák ne kerülhessenek a tetőre, ez a rács a gyúlékony anyagokkal borított (például zsindelyes) tetők esetében kötelező. Tilos ugyanakkor fémkürtőket oly módon kivezetni, hogy azok gyúlékony anyagok mellett haladjanak el – figyelmeztet a hatóság.

Amint arról több rendben is beszámoltunk, a fűtésszezon beköszöntével Háromszéken is megnő az elhanyagolt kémények miatti tűzesetek száma, amelyek közül egyesek komoly károkkal járó szerencsétlenségekhez is vezettek. (ndi)